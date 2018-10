Børnefamilier, der har fået nej til asyl, skal have ophold, hvis de i otte år ikke kan sendes ud, mener KD.

Middelfart. En god barndom er karakteriseret af stabile relationer, tryghed og omsorg.

Sådan siger Kristendemokraternes landsformand, Stig Grenov, i sin tale lørdag ved partiets landsmøde i Middelfart.

Derfor skal der være bedre balance mellem familie- og arbejdsliv, mener partiet. Blandt andet ved bedre muligheder for at arbejde deltid og op til 30 dages barn-sygedage.

Men for Kristendemokraterne handler det ikke kun om danske børn i danske familier, fastslår Grenov i sin tale. Børn af afviste asylansøgere skal også have gode liv.

- Der sidder lige nu cirka 50 børn på Udrejsecenter Sjælsmark, med så komplicerede sager, at de svært kan udsendes, siger Grenov.

- På under to år har flere pådraget sig posttraumatisk stress under utålelige levevilkår.

Kristendemokraterne mener, at børnefamilierne skal bo uden for Sjælsmark i deres egen bolig. Her skal børnene leve en så normal en tilværelse som muligt, indtil der er fast dato for udrejse.

Børn, hvis udrejse ikke har været mulig i otte år, skal automatisk have ophold sammen med deres far og mor, mener partiet.

- Vi skal bygge mennesker op, ikke bryde mennesker ned. Det burde være en menneskelig selvfølge, men er det ikke i dagens Danmark, siger Stig Grenov.

Kristendemokraterne betegner sig selv som Danmarks familieparti, og Grenov har stort fokus på familier i sin tale. Blandt andet taler han for, at der skal gives dobbelt børnecheck, hvis man bliver mor, før man fylder 30.

Og så skal barselsorloven udvides til 1,5 år.

- Intet barn under to år har bedt om at komme i vuggestue, pointerer landsformanden.

Kristendemokraterne er ikke repræsenteret i Folketinget for tiden. Men partiet har indsamlet tilstrækkeligt med underskrifter til at kunne stille op ved næste valg.

Ifølge Ritzaus vægtede gennemsnit af meningsmålinger, Ritzau Index, ville partiet få 0,8 procent af stemmerne, hvis der var valg nu. Det kræver mindst to procent af de afgivne stemmer at komme i Folketinget.

Valget skal senest holdes i juni 2019.

/ritzau/