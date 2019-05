En partilederrunde plejer at bestå af partiledere, men Kristendemokraterne vil gøre en undtagelse ved det kommende folketingsvalg.

»Vi er overbeviste om, at vi kan vinde et kredsmandat i Vestjylland, og her er det mest sandsynligt, at jeg bliver valgt. Derfor giver det mest mening, at det er mig, der tager opgaven,« siger partiets spidskandidat i Vestjyllands Storkreds, Kristian Andersen, til Dagbladet Holstebro-Struer.

Kristendemokraterne har ikke opnået valg til Folketinget siden 2005, og på intet tidspunkt siden sidste valg har partiet været over spærregrænsen på to procent i YouGov's meningsmålinger.

Kristian Andersen har derimod personligt haft stor succes på sin hjemegn i det vestjyske bibelbælte.

Ved kommunalvalget i 2017 sikrede han Kristendemokraterne 15,5 procent af stemmerne og seks pladser i kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern. I alt fik han 3.618 personlige stemmer, hvilket var flest af alle politikere i kommunen.

Derfor viger partiformand Stig Grenov gerne pladsen i de live-transmitterede partilederrunder.

Han er sikker på, at Kristian Andersen 'kan gøre en forskel' i debatterne, siger han til Dagbladet Holstebro-Struer.

Men hos både DR og TV 2 afviser man den finte, som Kristendemokraterne lægger op til.

»Det er DR, der bestemmer, hvem vi inviterer til vores programmer. Vi har til en række valgformater inviteret partiets leder. Det er et princip, vi håndhæver over for alle partier,« skriver nyhedschef i DR, Thomas Falbe, i en sms til DR.

Heller ikke TV 2 har tænkt sig at lade Kristendemokraterne eller andre partier sende en anden deltager i en debat.

»Når TV 2 sender partilederrunder, er det partilederen, som er inviteret til at deltage i debatten,« siger chefredaktør i TV 2 Event, Ulla Pors Nielsen, til DR.

I seneste meningsmåling fra YouGov, som B.T. offentliggjorde i fredags, står Kristendemokraterne til at få 0,9 procent af stemmerne. Et kredsmandat kræver cirka 18.000 stemmer.