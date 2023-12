Kristendemokraterne har sløjfet sit gamle principprogram, hvori det fremgik, at partiet var imod fri abort.

Partiet støtter nu op om kvinders frie valg til at afbryde graviditeten i de første 12 uger, fremgår det i en pressemeddelelse fra Kristendemokraterne mandag.

Kristendemokraterne vedtog at skifte det gamle principprogram ud med et nyt værdigrundlag under et landsmøde i oktober, fortæller organisatorisk næstformand Jesper Housgaard.

»Det er klart, at hvis man lægger sig i opposition til noget, som danskerne ser som en helt almindelig ret, får man det svært i dansk politi. Det har vi lidt under,« siger Housgaard og understreger, at partiet også under sit valgprogram i 2022 støttede fri abort i op til 12 uger.

Kristendemokraterne har også sløjfet en formulering fra det gamle principprogram om, at partiet definerer et perfekt ægteskab som værende mellem en mand og en kvinde.

Den formulering har partiets nuværende formand tidligere på året over for Altinget kaldt en »homofobisk udtalelse«.

Adspurgt om partiet går ind for, at homoseksuelle kan blive gift, svarer Housgaard flere gange, at det er op til kirkerne.

»Vi vil ikke tvinge præsterne til at vie nogen.«

Han afviser, at han selv støttede op om det gamle principprogram.

Programmet blev afskaffet med overvældende flertal på partiets landsmøde i oktober – kun én unavngiven delegeret stemte imod på landsmødet, siger Housgaard.

Adspurgt om, hvorfor ændringerne først kommer nu, svarer næstformanden, at partiet »gennem længere tid har været i gang med at revurdere programmet«, og at han selv var med til at sætte processen i gang, da han blev udpeget til at være fungerende landsformand i 2022.

Han erkender, at partiet har »været fodslæbende«, og at modstanden mod abort har været en vigtig sag for Kristendemokraterne før i tiden.

Partiets valg om at droppe modstanden mod fri abort har ført til under 10 udmeldelser på landsplan, siger Housgaard uden at kunne give et mere præcist tal.