Det tredje bud lyder, at du skal holde hviledagen hellig. Men når det er sagt, så bliver du fyrsteligt belønnet af Kristendemokraterne, hvis du knokler godt igennem.

Det viser nye beregninger fra den liberale tænketank Cepos, som har udregnet, hvor mange penge du får ekstra mellem hænderne – eller mindre – hvis Kristendemokraterne fik gennemført deres økonomiske politik.

Cepos har regnet på adskillige typer, men hvis man er en familie med to børn, så vil man – i runde tal – få skattelettelser, der kan betale en god all-inclusive familieferie til Gran Canaria.

Eller helt specifikt får en arbejderfamilie med to børn i børnehave og SFO, der bor i lejebolig, 27.600 kroner ekstra mellem hænderne hvert år.

»Vores beregninger viser, at Kristendemokraternes politik giver arbejdende danskere et markant løft i levestandarden,« siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, og fortsætter:

»Funktionærfamilier og arbejderfamilier, der bor i lejebolig, får mere end 2.000 kroner ekstra i rådighedsbeløb om måneden. Det er et mærkbart løft af husholdningsbudgettet,« siger han.

For familier, der ejer deres egen bolig, stiger rådighedsbeløbet lidt mindre, men stadig med mellem 17.000 og 19.000 kroner om året godt og vel.

»De to helt afgørende ændringer i planen her er, at Kristendemokraterne øger beskæftigelsesfradraget markant. Det giver op til yderligere 30.700 kroner ekstra for familierne,« siger Mads Lundby Hansen og fortsætter:

»Til gengæld reducerer Kristendemokraterne rentefradraget fra 33 procent til 10 procent. Det trækker i den anden retning for boligejerne, som derfor får en lidt mindre stigning i deres råderum,« siger Mads Lundby Hansen.

Selvom Kristendemokraterne tilgodeser arbejdende danskere, så giver partiet også et markant løft i råderummet til kontanthjælpsmodtagere. Et par på kontanthjælp med to børn i lejebolig får 12.700 kroner ekstra i råderum årligt, hvis Kristendemokraterne får deres vilje.

Det skyldes, at partiet vil fjerne kontanthjælpsloftet. Desuden vil partiet fjerne den såkaldte 225-timers regel.

Taberne i Kristendemokraternes økonomiske program er pensionister, førtidspensionister og dagpengemodtagere, som – alt efter forudsætninger – får et råderum, der er mellem 1.000 og 3.300 kroner mindre om året, end det er nu.

Jens Rohde, der for godt en uge siden sprang ud som kristendemokrat og nu er partiets eneste repræsentant i Folketinget, forklarer, at partiets politik er skruet sammen for at øge beskæftigelsen.

»Vi mener, at man øger beskæftigelsen bedst ved at belønne dem, der arbejder. Ikke at komme efter de ledige med en stok. Det synes jeg, der er flere andre partier, der gør,« forklarer Jens Rohde.

Men når nu I giver skattelettelser til folk, så møder I vel kritik for at spare på noget andet? Sparer I på skoler, sygehuse eller hvordan?

»Nej, af det råderum, som vi disponerer, øger vi det offentlige forbrug for 60 procent af pengene,« siger Jens Rohde.

Men der bliver sparet. Den socialdemokratiske Arne-pension skæres væk, der bliver lukket for tilgang til efterløn fra 2025, og den såkaldte seniorjobordning fjernes. Desuden vil Kristendemokraterne spare på jobcentrene.

»Jobcentrene koster 13 milliarder om året. For hver gang, 100 mennesker kommer i job, så er det kun otte, der har fundet job gennem jobcentret. Det er alt for lave tal,« siger Jens Rohde.