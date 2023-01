Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kan godt være, at 2022 blev et år med flere kriser i det danske kongehus.

Derimod tyder det ikke på, at den økonomiske krise kommer til at kradse hos de kongelige næste år.

I august lagde den daværende socialdemokratiske regering i sit finanslovsforslag op til, at Dronningen skal have en lønforhøjelse på 4,1 procent i 2023.



Det betyder, at statsminister Mette Frederiksen (S) på det tidspunkt lagde op til at afsætte i alt 91,4 millioner kroner om året til Dronningen. Det er 3,6 millioner mere, end der blev udbetalt året før.

Der kom dog et folketingsvalg i vejen for finanslovforhandlingerne, og i stedet vedtog det nye folketing kort før jul en midlertidig bevillingslov.

Før der er lavet en ny finanslov, er der derfor ikke nogen, der ved, hvor meget dronning Margrethe får til rådighed at holde hof for i det kommende år.

Om Dronningen og de andre kongelige derfor også det kommende år skal være med til at udvise det mådehold, som Mette Frederiksen efterlyste fra danskerne i sin nytårstale, står derfor også fortsat hen i det uvisse.

Der var nemlig ikke stor lyst til at svare på, om Dronningen skal se frem til at spænde den royale livrem ind, fra nogle af de i alt 21 ministre i den nye SVM-regering, der søndag aften var inviteret til nytårstaffel på Amalienborg.

»Jeg glæder mig bare rigtig meget til at komme til nytårskur lige nu,« lød det kort fra skatteminister Jeppe Bruus (S).

Heller ikke hos hans nye kollega på ministerholdet, forsvarsminister og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, var der noget klart svar at hente på spørgsmålet om, hvorvidt der skal bruges flere eller færre penge på Kongehuset næste år.

»Det skal afspejle den vigtighed, som Kongehuset har i et land som Danmark. Og det synes jeg er en stor vigtighed, som vi skal holde fast i,« lød det blandt andet fra forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen, der direkte adspurgt, om apanagen skal sættes op, svarede:

»Det kommer jeg til at forholde mig til, når vi fremlægger vores forslag til finansloven – og det tager vi til den tid.«

Ane Halsboe-Jørgensen (S) er som ny beskæftigelsesminister i spidsen for at forsvare regeringens forslag om at afskaffe store bededag, hvilket ifølge SVM-regeringen er nødvendigt for at finansiere fremtidens øgede udgifter til forsvaret.

»Det handler om, at vi allesammen skal bidrage med at arbejde en smule mere i form af en helligdag for blandt andet at skaffe penge til, at tingene hænger sammen i en tid, hvor vi har brug for at opruste på forsvaret,« lød det fra ministeren, da B.T. mødte hende på den røde løber.

Men hvorfor mener Socialdemokratiet så, at Kongehuset skal have tilført flere penge næste år?

Det havde Ane Halsboe-Jørgensen ikke nogen kommentarer til, før hun gik videre ind på Amalienborg.

Heller ikke på spørgsmålet om, hvorvidt prins Joachim skal have lov til at tage sin apanage med til Washington, når han til sommer begynder i sit nye job i USA, var de nye ministre videre snakkesalige.

Faktisk var der ikke en eneste minister, der ville svare konkret på B.T.s spørgsmål om netop den sag.



Folketinget skal ellers formelt stemme om, hvorvidt prins Joachim endnu en gang kan tage sin årlige apanage med sig til udlandet.

Lyt til B.T.s politiske podcast med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.