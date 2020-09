Inger Støjberg har kun været fungerende formand i Venstre i lidt over en uge. Men hun har allerede stukket hånden i en hvepserede, som har skabt splittelse i Venstre.

Mandag lavede Inger Støjberg et Facebook-opslag, hvor hun blandt andet skrev, at 'lige nu er det, som om alle mænd bliver udråbt som sexhungrende og krænkende monstre'.

Men det var bestemt ikke noget, alle i Venstre kunne skrive under på. 22 personer fra Venstres bagland skrev hurtigt en kronik i Berlingske, ligesom Venstre-kollegaerne Fatma Øktem og Eva Kjer Hansen var ude og tale Støjbergs opslag ned.

Torsdag formiddag har Venstre så været til gruppemøde, hvor sagen var på dagsordenen.

Efter gruppemødet var konklusionen klar:

»Der er ikke den store uenighed (i Venstre, red.). Jeg tror, der er forskel på, hvad en mand og en kvinde kan sige i den her debat, og så skal man lade være med at overfortolke tingene,« siger Inger Støjberg.

På de indre linjer har Støjberg ifølge B.T.s oplysninger stået stejlt på sit budskab i sexismedebatten, selv om andre ledende Venstre-folk pressede på for at moderere Støjbergs tone i debatten.

Men efter en snak på gruppemødet er Venstre pludselig ikke uenige om linjen om sexisme på arbejdspladser.

»Snakken om uenighed i Venstre er en storm i et glas vand. Jeg har pointeret over for Venstre gruppe - og det er vores holdning - at vi tager den her sexismedebat super seriøst. Men der skal være en balance. Man skal have lov at være mand og kvinde, og det er også fair at komme med en kompliment,« siger Karsten Lauritzen, gruppeformand i Venstre.

Han sendte til gengæld en lussing til de 22 Venstre-folk i baglandet, som skrev klummen i Berlingske, hvor de kritiserer Støjberg.

»Vi har nogle i vores bagland, som søger en konflikt, og det vil jeg anbefale, at de lader være med. For det er helt ubegrundet,« siger Lauritzen.

Umiddelbart før mødet var Venstre-folkene bevæbnet med tavshed eller et standardsvar: Ingen kommentarer.

Pånær Venstre-veteranen Bertel Haarder, som var meget klar i spyttet.

»Jeg er helt enig med Inger Støjberg, og det skrev jeg også til hende med det samme. Hun siger, at vi skal passe på, at det (sexismedebatten, red.) ikke går over gevind, og at enhver kompliment pludselig bliver betragtet som en tilnærmelse. Det har hun altså ret i,« sagde han.

»At I (pressen, red.) står så mange her i dag er et bevis på, at det er gået over gevind,« fortsætter Bertel Haarder.

For 10 dage siden skrev Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, et opslag om sexismedebatten fra sygesengen, hvor han tilbringer nogle uger efter en operation for to diskusprolapser i nakken.

Her skrev han, at 'det er en debat, vi bør tage alvorligt i stedet for at dreje den hen på alle mulige andre ting'.

Men Bertel Haarder afviser, at Venstre-toppen er splittet i denne sag.

»Jeg kan virkelig ikke se nogen forskel på Inger Støjberg og Jakob Ellemann-Jensens budskab. Han er jo enig i, at debatten ikke skal gå over gevind,« sagde Bertel Haarder.