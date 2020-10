Søndag bliver der afholdt krisemøde hos Socialdemokratiet i København.

Her skal overborgmester Frank Jensen (S) forklare sig efter nye beskyldninger om krænkelser af kvinder.

Krisemødet, som der i al hast er blevet indkaldt til lørdag, er for at Frank Jensen kan forklare sig, efter to kvinder i Jyllands-Posten lørdag har fortalt , at de er blevet udsat for krænkende adfærd fra overborgmesteren.

Over for TV 2 News bekræfter Carlo Søndergaard, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Indre By og Christianshavn, at mødet finder sted søndag, og at man her internt skal diskutere, hvad der er sket.

»Jeg glæder mig til at høre, hvad Frank har at sige om sagen,« siger Carlo Søndergaard og understreger, at han gerne vil høre begge parter i sagen, før de tager stilling.

Kredsformanden understreger, at debatten om sexisme er vigtig, og at vidnesbyrdet fra de to kvinder, der står frem i Jyllands-Posten, bliver taget meget seriøst.

Carlo Søndergaard påpeger, at der er nultolerance i Socialdemokratiet, når det handler om sexisme.

Carlo Søndergaard ønsker dog ikke give et entydigt svar på, om Frank jensen kan fortsætte i embeddet som overborgmester efter de seneste beskyldninger.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra Carlo Søndergaard.