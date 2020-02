Presset på Alternativets nye politiske leder, Josephine Fock, stiger time for time.

Nu går Alternativets tidligere pressechef, Magnus Haslebo, ud og beskriver konkrete situationer, hvor Josephine Fock har haft vredesudbrud mod partikollegaer.

Han skriver på Twitter, at Josephine Fock gentagende gange har overfuset ham for mangel på medietid.

»Jeg blev sat til at tælle medieindslag, fordi hun ville have lige så meget taletid som den politiske ordfører,« skriver han.



Han skriver videre:

»En konkret episode var ved vores store finanslov, hvor Uffe Elbæk tog et interview med DR, som Josephine ville have haft. Hun skreg ved den lejlighed af både mig og Uffe Elbæk i to dage.«

Magnus Haslebos udtalelser kommer efter, at Information i weekenden beskrev, hvordan Josephine Fock angiveligt har råbt, skreget og rusket i partikollegaer i hendes tid som politisk ordfører i partiet.

Artiklen er skrevet på baggrund af 23 anonyme kilder. Men udtalelserne fra Magnus Haslebo er første gang, at en navngiven kilde fortæller om konkrete eksempler.

Sad tilbage med tårer i øjnene og rystede over hele kroppen. Det var både høj og lav. Mit første fur fik jeg i 15, da jeg sendte pol. ordfører, til et interview Josephine ikke kunne tage. Hun råbte så meget i telefonen, at jeg måtte smide på. Venter stadig på undskyldning. — Magnus H. Haslebo (@MagnusHHaslebo) February 27, 2020

B.T. har talt med Magnus Haslebo efter hans opdateringer på Twitter.

Han fortæller, at han står frem med konkrete eksempler om Josephine Fock, fordi hun har forsøgt at skade hans troværdighed i programmet Slotsholmen på P1 torsdag formiddag.



»Når Josephine (Fock, red.) hæver indsatsen, gør jeg det samme. Hun vil forsøge at så tvivl om min troværdighed for at underkende det, jeg fortæller. Det vil hun nok blive ved med at forsøge,« siger han til B.T.

pressechefen for Alternativet, Magnus Harald Haslebo Foto: privat

Han henviser bl.a. til, at Josephine Fock i programmet sagde, at han ikke kunne udtale sig om interne forhold i Alternativet, fordi han som tidligere pressechef angiveligt er bundet af en fortrolighedsaftale.

»Jeg føler mig på ingen måde bundet af min fratrædelsesaftale i denne sag,« siger han.

Men har du ikke skrevet under på, at der er fortrolighed omkring de interne forhold, du har været en del af i Alternativet?

»Jeg mener ikke, at jeg bryder min aftale. Det er jeg klar til at fastholde i en retssal,« siger han.

Men Magnus Haslebo, der var pressechef i Alternativet fra 2014 til 2017, vil ikke udbyde de konkrete eksempler yderligere.

»Jo mere jeg fortæller om mine oplevelser, jo mere kommer det til at handle om mig. Og det skal det ikke. Det her er meget større end mine oplevelser - bare læs om de 23 anonyme kilder, som fortæller deres historie i Information,« siger han

Både Magnus Haslebo og tidligere partileder Uffe Elbæk har torsdag meddelt, at de vil fortælle Alternativets hovedbestyrelse om de oplevelser, de har haft med Josephine Fock.

Det sker efter, at Josephine Fock i ‘Lippert’ på TV 2 News onsdag afviste langt størstedelen af anklagerne.

»Jeg har ikke rusket i nogen. Hverken medarbejdere, frivillige eller venner for den sags skyld. Jeg ved jo ikke, hvem det er, der har udtalt sig til Information. Det berører mig dybt,« sagde Josephine Fock til TV2 News.

Det har i skrivende stund ikke været muligt at få en redaktion fra Josephine Fock.