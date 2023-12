Mette Frederiksen og Norges statsminister forventer, at krigen i Gaza kan påvirke klimaforhandlinger.

Geopolitisk ustabilitet med krig i Gaza, Israel og Ukraine kan sive ind i de globale klimaforhandlinger til COP28 og præge forløbet.

Fredag formiddag udvandrede Iran fra klimatopmødets område i Dubai, fordi Israel også var til stede.

Både den danske og norske statsminister forventer, at krigene kan spille en besværende rolle i forhandlingsforløbet.

- Selvfølgelig er klimatopmødet også påvirket af det, der sker i verden, siger Mette Frederiksen (S) til Ritzau på klimatopmødet.

- Jeg vil sige det på den måde, at der ikke er nogen af os, der går ind ad den her dør og lægger alle andre problemer til side, for verden hænger sammen.

Mette Frederiksen har ikke meget til overs for Irans protest og understreger, at Israel ”selvfølgelig” skal være med til klimatopmødet.

Hun understreger, at fokus i de næste to ugers forhandlinger i Dubai skal holdes på klimaspørgsmålet.

- Jeg tror i det hele taget, at krigen i Ukraine og Hamas angreb på Israel samt andre konflikter, krige og globale uenigheder kan spille ind i forhold til klimaspørgsmålet.

- Det er vigtigt, at det, vi bruger tid på her, er at tage de næste skridt på klimaspørgsmålet, og der er jeg relativt fortrøstningsfuld.

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbejderpartiet forventer også, at krigen mellem Hamas og Israel vil fylde i debatten på klimatopmødet.

Han vil også selv give sin og Norges position til kende.

- Der bliver diskussioner om Gaza her i dag, hvor krigen begynder igen (efter våbenhvile, red.), og jeg mener, at vi skal sige meget klart fra, at det er uacceptabelt, det der sker med civile i Gaza, siger han til Ritzau.

- Det er uden for det, der er forholdsmæssigt.

Krig er ødelæggende for menneskeliv, for børn og unge, for al fremtidsudvikling, siger han videre.

- Krig er frygtelig dårligt for klimaet.

- Så det er negativt. Men konklusionen må være, at det, vi gør her, er endnu vigtigere.

Han ”håber ikke”, at det vil ende med at påvirke resultatet og aftalens klimaambitioner.

Dertil oplever han også en stor tiltro til værterne.

- Her er der så stort engagement fra golfstaterne, at jeg tror, de ønsker at se resultater. Men der bliver diskussioner om Gaza, Palæstina og en tostatsløsning.

/ritzau/