At forlade politik er svært. At forlade politik på en køn måde endnu sværere.

Sådan starter Søren Pind sin nye bog 'Frie ord', og det er en dyrekøbt læresætning, som også Lars Løkke og Kristian Jensen må sande.

For skal de nu sidde og henslæbe dage, måneder og år i Venstres ni mand større folketingsgruppe som ordfører for klima eller EU, mens den nye partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, og den nye gruppeformand - sandsynligvis Karsten Lauritzen - svinger den politiske taktstok?

Det ser meget vanskeligt ud. Ikke mindst efter, at tidligere justitsminister Søren Pind har udgivet sine erindringer med en lammende kritik af tidligere næstformand Kristian Jensen.

»Allerede fra starten begyndte Kristian Jensen at undergrave Lars Løkke helt åbenlyst. Historien om Kristian Jensen er for mig historien om én lang illoyalitet og undergravende virksomhed,« siger Søren Pind i et interview med Berlingske mandag på baggrund af bogen og fortsætter:

Søren Pind fortæller om borgerlig krise og hvorfor han forlod dansk politik. Her fra hans nye kontor i Vester Farimagsgade. Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Søren Pind fortæller om borgerlig krise og hvorfor han forlod dansk politik. Her fra hans nye kontor i Vester Farimagsgade. Foto: LINDA KASTRUP

»Jeg ser Kristians sorg som selvmedlidenhed, fordi han har haft det dybe, dybe, dybe ønske om at blive formand – og om nødvendigt fjerne den siddende for at lykkes med det. Pludselig kom knivene – og de kom fra de samme mennesker, som en uge forinden havde svoret troskab. Det var frygteligt. Det var folks personlige magtambitioner, der kom til udtryk,« siger Pind.

Under et møde hjemme hos Søren Pind aftalte de, at Pind ville blive udenrigsminister, og at Peter Christensen ville blive finansminister, hvis Jensen lykkedes med at vælte Løkke. Episoden viser, at opgøret mod Lars Løkke Rasmussen var organiseret af næstformanden selv, mener Søren Pind.

Kristian Jensen reagerede mandag med en hård afvisning af den noget løst funderede påstand:

»En usandhed bliver hverken kønnere eller mere uskyldig ved at blive pakket ind i formuleringer som 'fornemme' eller 'tro',« skriver han på Facebook.

»Søren Pinds udokumenterede påstande om mig har ingen hold i virkeligheden. Jeg har aldrig haft adgang til Løkkes eller andres bilag. Og har selvfølgelig ikke stået bag nogle læk om bilag fra Venstre eller andre steder,« fortsætter han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister Kristian Jensen, justitsminister Søren Pind og politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen kickstarter tirsdag morgen den 3. november 2015 ja-kampagnen frem mod folkeafstemningen den 3. december. Det sker ved en uddelingsaktion ved Nørreport Station. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN/Scanpix 2015) Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister Kristian Jensen, justitsminister Søren Pind og politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen kickstarter tirsdag morgen den 3. november 2015 ja-kampagnen frem mod folkeafstemningen den 3. december. Det sker ved en uddelingsaktion ved Nørreport Station. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN/Scanpix 2015) Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Dog er det i Løkke-bogen med titlen 'LLR' afdækket, at Kristian Jensen spillede en aktiv rolle bag et af de hårdeste angreb på Lars Løkke Rasmussen under Løkkes store formandskrise i 2014.

Det var afstemt med Kristian Jensen, at det daværende europaparlamentsmedlem for Venstre Jens Rohde gav et kontroversielt interview til Viborg Stifts Folkeblad, hvor han krævede Løkkes afgang og sagde, at han ikke vil overlade nøglerne til sit hus til Løkke.

Og det samme gjorde Kristian Jensen, selv om han udadtil signalerede fuld loyalitet over for formanden.

Jens Rohde er i dag nyt folketingsmedlem for de Radikale og udtaler sig for første gang åbent om krigen mellem Løkke og Kristian Jensen.

Han fortæller, at der i 2014 blev snakket om Løkkes dårlige sager på hvert et gadehjørne. Og efter et elendigt europaparlamentsvalg for Venstre havde Jens Rohde og folk i Venstres bagland fået nok.

»Venstre-folk ville gerne have Søren Gade til at stille op. Men han ville ikke være formand, og så ringede jeg til Kristian og spurgte: 'Er du klar til at gå hele vejen, hvis vi igangsætter dette?' Det svarede han ja til efter nogle timers overvejelse,« siger Jens Rohde, der samtidig oplyser, at det ikke var Kristian Jensen, men to andre personer, der lækkede Løkkes bilag.

Et tidligere medlem af Venstres folketingsgruppe mener, at det er en tikkende bombe under Venstre med Løkke og Kristian Jensen i Folketinget - også selv om de får vidt forskellige ordførerskaber.

»Når Kristian Jensen siger noget i gruppen, vil Lars Løkkes støtter jo straks være kritiske, og det omvendte vil ske, når Løkke udtaler sig. Fjendskabet mellem dem vil fortsætte, så længe de begge er del af gruppen,« lyder det hos det tidligere Venstre-medlem.

Valgfest i Venstre i Huset i København. Søren Pind og Kristian Jensen. (Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2013) Foto: Claus Bech Vis mere Valgfest i Venstre i Huset i København. Søren Pind og Kristian Jensen. (Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2013) Foto: Claus Bech

B.T. har talt med flere medlemmer af folketingsgruppen. De lægger vægt på, at partiets succesfyldte fremtid afhænger af, at både Løkke og Jensen kender deres plads.

»Det skal nok gå. De er dygtige og professionelle mennesker, så vi kan jo lytte til dem ligesom til andre,« siger en af de nyvalgte folketingsmedlemmer, Anne Honoré Østergaard.

Et mere erfarent gruppemedlem, der ønsker anonymitet, siger:

»Hvis de begynder at tiltage sig nogle roller i gruppen, de ikke er tiltænkt, så kan det godt blive lidt problematisk. Men det har jeg ikke set nogen tegn på.«

Thomas Larsen, Berlingskes politiske kommentator, skriver:

»Hvis Venstre-folkene vil være med, får Venstre muligheden for at skabe en ny stærk start. Hvis ikke, kan Søren Pinds bog i værste fald for Venstre blive afløst af en mere fundamental fortælling, der kommer til at handle om den skæbnesvangre tid, da Venstre satte positionen som borgerligt samlingspunkt og statsministerparti over styr.«