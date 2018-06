Styrkeprøve mellem Trump og Macron resulterede i tydelige mærker på den amerikanske præsident.

Det fremmødte pressekorps var, fredag aften på G7 topmødet i Canada, vidne til en bizar styrkekamp mellem to af verdens mægtigste ledere. Donald Trump og den franske præsident Emmanuel Macron mødtes i et håndtryk, der efterlod tydelige mærker på den amerikanske præsident.

‘Hvem af jer ville vinde en armlægningskonkurrence,’ spurgte en af de fremmødte journalister.

“Han ville være meget svær at slå,” svarede Donald Trump og pegede på Macron, og så greb de ellers hinandens hænder - og holdt fast.

Sekunderne tikkede afsted, mens både Trumps og Macrons ansigtsudtryk afslørede, at der blev lagt kræfter i.

Emmanuel Macron inviterer Donald Trump til et håndtryk, da de to fredag aften mødtes ved G7 topmøde i Canada. Foto Ludovic Marin Foto: LUDOVIC MARIN Vis mere Emmanuel Macron inviterer Donald Trump til et håndtryk, da de to fredag aften mødtes ved G7 topmøde i Canada. Foto Ludovic Marin Foto: LUDOVIC MARIN

Først da Trump slap sit greb, løsnede den franske præsident sit.

Ansigterne hos både den amerikanske og den franske præsident vidnede om, at der blev lagt kræfter i håndtrykket. Foto Saul Loeb. Foto: SAUL LOEB Vis mere Ansigterne hos både den amerikanske og den franske præsident vidnede om, at der blev lagt kræfter i håndtrykket. Foto Saul Loeb. Foto: SAUL LOEB

I sekunderne efter fik en fotograf et billede af en tydeligt mærket Donald Trump.

Donald Trump overgav sig først, hvorefter Macron endelig slap sit greb. Foto Ludovic Marin Foto: LUDOVIC MARIN Vis mere Donald Trump overgav sig først, hvorefter Macron endelig slap sit greb. Foto Ludovic Marin Foto: LUDOVIC MARIN

Efter to håndtryk - et stående og et siddende - på pressemødet mellem de to præsidenter, sad Donald Trump tilbage med tydelige mærker efter Macrons faste hånd. Foto Ludovic Marin Foto: LUDOVIC MARIN Vis mere Efter to håndtryk - et stående og et siddende - på pressemødet mellem de to præsidenter, sad Donald Trump tilbage med tydelige mærker efter Macrons faste hånd. Foto Ludovic Marin Foto: LUDOVIC MARIN

Den amerikanske præsident er ellers kendt for sine ofte lange, bestemte men også anderledes håndtryk. Der var f.eks. det 19 sekunder lange håndtryk til Japans premierminister Shinzo Abe. Der var det hårde håndtryk indlagt et pludseligt ryk, som nær havde væltet højesteretsdommer Neil Gorsuch, da han blev nomineret i slutningen af januar sidste år. Og så var der det håndtryk, som den tyske kansler, Angela Merkel, aldrig fik, selvom hun bad om det.

Ikke første møde

Det er ikke første gang, at de to kamphaner Trump og Macron har ladet ‘næverne tale’. Da de i maj sidste år mødtes første gang i Bruxelles, sagde Macron bagefter til det franske medie Journal du Dimanche:

»Mit håndtryk med ham er ikke uskyldigt. Man bliver nødt til at vise, at vi ikke vil komme med små indrømmelser - selv symbolske af slagsen.«

Heller ikke da de mødtes på Bastilledagen i Paris sidste år, kunne de blive enige om, hvem, der skulle slippe først. Dengang resulterede mødet mellem de to præsidenter i et 25 sekunder langt håndtryk.