Dramaet i Venstre vokser inden det kommende landsmøde på lørdag.

Folketingsmedlemmet Jan E. Jørgensen stillede torsdag formiddag tre kritiske og konkrete spørgsmål på Facebook til Inger Støjberg, der stiller op mod Ellen Trane Nørby som ny næstformand i Venstre.

Jan E. Jørgensen har dog fået direkte besked fra en partifælle i Venstre om at slette sit indlæg på Facebook, hvilket han nu har gjort.

»En god ven i partiet har skrevet til mig, at han forstår mine pointer, men at han bliver ked af, at det skal debatteres eksternt i stedet for internt, og det har han ret i. Derfor forsøger jeg at reparere skaden ved at slette opslaget,« siger Jan E. Jørgensen til B.T.

Jan E. Jørgensen skrev den nu slettede kommentar på Facebook som reaktion på, at Inger Støjberg i et debatindlæg i Berlingske torsdag skrev, at hun var imod regeringssamarbejde hen over midten.

Konkret skrev Støjberg dette:

'På længere sigt må og skal Venstres mål være selv at genvinde regeringsmagten og gøre vores nye formand til statsminister. Det kan vi aldrig nogensinde gøre på socialdemokratiske eller radikale mandater. Det kan vi kun sammen med resten af den borgerlige familie,' skrev Inger Støjberg.

Jan E. Jørgensen nævnte dette i sit nu slettede Facebook-indlæg og stillede helt åbent tre spørgsmål til Inger Støjberg.

Han ønskede svar på, om Inger Støjberg virkelig mener, at Venstre aldrig må danne regering med støtte fra De Radikale. Og så ville han vide, om hun mener, at både lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, samt Nye Borgerlige er del af den borgerlige familie.

Først og fremmest ville han dog have svar på, om hun med sin ret klare udmelding mener, at det var forkert, da Lars Løkke Rasmussen i valgkampen foreslog en SV-regering.

'I så fald er du uenig ikke bare med Lars Løkke Rasmussen og mig, men også med formandskandidaten, Jakob Ellemann-Jensen,' skrev Jan. E. Jørgensen på Facebook.

Dermed fik han lagt op til konflikt mellem det mulige makkerpar i toppen af Venstre, da det er helt rigtigt, at Jakob Ellemann-Jensen allerede har sagt, at han bakkede op om Lars Løkke Rasmussens udmelding i valgkampen.

»Jeg synes ærligt talt, at det var det rigtige,« sagde Jakob Ellemann-Jensen til 8. september til Politiken.

En time efter, Jan E. Jørgensen havde offentliggjort sine tre spørgsmål på Facebook, havde den fået 216 likes, 95 kommentarer samt 13 delinger, inden han efter opfordring fra en kollega i Venstre valgte at slette sit indlæg.

Jan E. Jørgensen har allerede oplyst, at han støtter Ellen Trane Nørby som ny næstformand, og han står ikke alene om dette i Venstres folketingsgruppe.

Nu slår tidligere minister og nuværende folketingsmedlem Ulla Tørnæs fast, at hun også vil stemme på Ellen Trane Nørby.

»Jeg har nøje overvejet, hvem jeg støtter som næstformand, og jeg vil stemme på Ellen Trane Nørby,« siger hun.

Spørgsmålet er så, om Ulla Tørnæs er enig i de kritiske spørgsmål, Jan E. Jørgensen stillede i sit nu slettede indlæg.

Ulla Tørnæs peger på, at hun støtter Lars Løkkes forslag om en SV-regering før valget.

»Jeg er enig i forslaget om en SV-regering, inden valget. Det var også den melding, jeg fik fra baglandet i min valgkreds,« siger hun.

Vil det så sige, at du ikke kan se Inger Støjberg som næstformand?

»Jeg er enig i de stramninger af udlændingepolitikken, der er sket under Inger Støjberg, og jeg har skam tillid til hende. Jeg støtter dog Ellen Trane Nørby som næstformand, da jeg ligesom hende finder EU-politikken meget vigtig,« siger Ulla Tørnæs.

Også den mangeårige Venstre-politiker Bertel Haarder har sagt, at han bakker Ellen Trane Nørby op som næstformand. I går ville han dog ikke kommentere på B.T.s spørgsmål.

Lige nu er Inger Støjberg dog favorit til at vinde afstemningen på lørdag.

I en rundspørge Ritzau har foretaget til 1149 medlemmer af Venstres bagland, har 135 svaret, at de foretrækker Støjberg, mens 46 hellere ser Trane som ny næstformand

Hvis Inger Støjberg vinder, så mener Jarl Cordua, at det bliver en stor opgave for Jakob Ellemann-Jensen at få lagt en linje, hun bakker op om.

»Lige nu venter alle på, hvad der sker på landsmødet. Derefter skal Jakob Ellemann-Jensen få lagt en politisk linje, og så er det hans opgave at få Inger Støjberg til at være enig om den linje,« siger han.