En krig er blusset op internt i regeringen, efter at finansminister Kristian Jensen har bebudet, at Venstre »ikke går til valg på skattelettelser«.

Det er en slag i ansigtet på LA-leder Anders Samuelsen, der har skattelettelser som første og altoverskyggende prioritet.

Men det er også et slag i ansigtet på det mere medgørlige regeringsparti De Konservative. For selv om de ikke snakker om det konstant, går de også til valg på skattelettelser.

»Vi Konservative går til valg på skattelettelser. Vi ved godt, det bliver svært, så længe et flertal i Folketinget ønsker verdens højeste skattetryk. Men folk skal vide, at vi er imod, at danske politikere tager flere af folks penge end i noget andet civiliseret land, og at vi ønsker at lave det om,« skriver den konservative erhvervsminister, Rasmus Jarlov, på Facebook.

Det er anden gang på kort tid, Kristian Jensen kommer med en udmelding, som skaber glæde i Dansk Folkeparti og vrede i Liberal Alliance.

Økonomien buldrer ellers derudad, og regeringen meddelte allerede i Økonomisk Redegørelse i maj, at vi står midt i en højkonjunktur.

»Flere end nogensinde er i job, arbejdsstyrken har sat rekord, og velstanden har aldrig været større,« skrev regeringen.

Men finansminister Kristian Jensen aflyser i Berlingske skattelettelser både før og efter næste folketingsvalg.

»Vores udgangspunkt i Venstre har siden 2001 været et skattestop. Udgangspunktet har været, at vi lover det, vi kan være sikre på at holde. Vi kan holde skatterne i ro og sørge for, at de ikke bliver sat op. Hvis der bliver mulighed for at sænke dem efterfølgende, synes vi, det er positivt. Men jeg kan hverken sidde her eller senere og love, at vi har en bestemt plan for skattelettelser,« lyder det fra finansministeren.