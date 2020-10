Farvel til Sofie Carsten Nielsen og velkommen tilbage til Marianne Jelved som formand for Det Radikale Venstre.

Det anbefaler Søren Bald, der er tidligere landsformand for partiet og nu er kredsformand for Det Radikale Venstre i Gribskov.

»Hvis jeg var medlem af folketingsgruppen i dag, og det er jeg jo ikke, så vi taler i konjuktiver, så vil jeg synes, at ideen med Marianne Jelved som en midlertidig gruppeformand vil være en udmærket løsning,« siger han til B.T.

Dermed er han enig i den melding, der torsdag er kommet fra Jørn Sørensen, som er tidligere radikal borgmester i Holbæk Kommune.

Marianne Jelved fejrer her 30-års jubilæum i Folketinget sammen med den nu tidligere formand Morten Østergaard. Nu peger flere radikale på, at hun kan komme tilbage som midlertidig formand for det kriseramte parti. (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix 2017) Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Marianne Jelved fejrer her 30-års jubilæum i Folketinget sammen med den nu tidligere formand Morten Østergaard. Nu peger flere radikale på, at hun kan komme tilbage som midlertidig formand for det kriseramte parti. (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix 2017) Foto: Sarah Christine Nørgaard

Han forslår, at den tidligere formand fra 1990 til 2007 kommer tilbage som formand for det kriseramte parti.

'Uden at ville desavouere Sofie Carsten Nielsen vil jeg derfor foreslå mit gamle parti og dets folketingsgruppe at lave en midlertidig løsning, hvor Marianne Jelved vælges til ny formand for folketingsgruppen som en skikkelse, alle kan samles om, og som kan klare sig uden om spørgsmål om evt. indblanding i sexismesager og håndtering af disse,' skriver Jørn Sørensen torsdag i et debatindlæg på sn.dk.

Onsdag voksede dramaet hos Det Radikale Venstre voldsomt, da Ida Auken på Facebook skrev, at Sofie Carsten Nielsen har dækket over sagen om den tidligere formand Morten Østergaards seksuelle krænkelser.

'Så jeg er ikke i tvivl om, at Sofie Carsten Nielsen vidste, hvordan Morten Østergaard opførte sig, og valgte at dække over ham,' skrev Ida Auken blandt andet på Facebook.

Her ses daværende landsformand Søren Bald på talerstolen ved Det Radikale Venstre's landsmøde lørdag den 16. september 2006, på Hotel Nyborg Strand. Nu peger han på, at Marianne Jelved skal grøe comeback som formand. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Her ses daværende landsformand Søren Bald på talerstolen ved Det Radikale Venstre's landsmøde lørdag den 16. september 2006, på Hotel Nyborg Strand. Nu peger han på, at Marianne Jelved skal grøe comeback som formand. Foto: Jens Nørgaard Larsen

En melding Sofie Carsten Nielsen senere onsdag skrev på Facebook, at hun var rasende over.

Og torsdag er dramaet kulmineret yderligere, da ft-medlem Jens Rohde truer med selv at smutte fra partiet, hvis udmeldingen får konsekvenser for Ida Auken.

Søren Bald slår fast, at han ud over at anbefale Marianne Jelved også har ret hårde ord at sige om Sofie Carsten Nielsens start som formand.

»Jeg mener, at den start Sofie Carsten Nielsen har fået som formand vil gøre det meget, meget vanskeligt for hende at fungere på en samlende måde,« siger han.