Få nu Lars Løkke til at acceptere sin nye plads. Nu skal der nemlig et samarbejde i gang i Venstres folketingsgruppe.

Sådan lyder kravet fra flere af Venstres kredsformænd til den kommende leder af partiet.

Meldingen kommer, efter Lars Løkke Rasmussen søndag aften offentliggjorde, at han har tænkt sig at blive i Venstres folketingsgruppe.

Altså skal han ligesom den tidligere gruppeformand Kristian Jensen finde en ny plads i Venstre. Og så skal han finde sig i, at andre har overtaget magten i partiet.

»Nu skal der være et fælles fodslag i vores folketingsgruppe. Det er et must, at der skal ro på nu. Det vil skade vores parti, hvis der ikke kommer en ende på alt den uro, der har været siden valget. Så det skal den nye ledelse sørge for,« siger Mogens Høeg Hørning, der er kredsformand for Venstre på Djursland.

Han er står ikke alene med den holdning.

»Jeg synes, vi skal fokusere på, hvad der er bedst for Venstre. Når Lars Løkke har besluttet at blive i folketingsgruppen, så skal han bruge fuld kraft på at gøre det på den rigtige måde,« siger Kurt Mosgaard, der er kredsformand for Venstre i Viborg.

Det er nu på lørdag, at Venstre under et ekstraordinært landsmøde skal afgøre, hvem der skal overtage ledelsen.

Alt tyder på, at Jakob Ellemann-Jensen bliver ny formand, da ingen andre har meldt sig som kandidat til topposten.

Til gengæld skal landsmøde-deltagerne stemme om, hvorvidt Inger Støjberg eller Ellen Trane Nørby skal være partiets næstformand. Hvem af de to, der står til at vinde, er lige nu uklart.

En ting er dog så godt som sikkert. Skal den nye duo i toppen af Venstre have succes, skal den sørge for at få det tidligere top-par til at samarbejde.

Fortsætter Lars Løkke og Kristian Jensen deres uenigheder, kommer der næppe ro i folketingsgruppen, som Venstre-politikerne uden for Christiansborg virkelig længes efter.

»Det er klart, at den nye ledelse skal se på, hvad der er bedst for partiet. I stedet for at se på egen navle, skal der kigges bagud. Folketingsgruppen skal se på, hvad baglandet ønsker, så der er enighed om, hvad der skal gøres,« forklarer Kurt Mosgaard og tilføjer:

»Jeg tror på, at Lars Løkke har så meget politisk rutine, at han nok skal kunne finde sin plads i folketingsgruppen.«