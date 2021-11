De fleste ville nok ikke have noget imod at snuppe en rejse, tage på hotelophold og tage på lækre restauranter gratis.

Lørdag kunne B.T. afsløre, at samtlige topchefer i Aalborg Kommune rent faktisk har gjort det.

Bare på borgernes regning.

»Det her er simpelthen ikke godt nok,« lyder det fra viceborgmester Kristoffer Hjort Storm (DF).

Han er utilfreds efter at have læst om, hvordan kommunens kreditkort er blevet brugt til at betale for alt fra burgere til vin og Berlin-ture.

»Hvorfor beslutter man at gøre tingene på den måde? Det er ikke i orden, og det er sgu en lidt lemfældig omgang med kommunens penge,« fastslår han.

»Jeg synes, det er ærgerligt og egentlig også overraskende, at vi ikke har bedre styr på sådan nogle ting.«

Kristoffer Hjort Storm synes, at cheferne bør have et kreditkort.

»Men der skal bare være nogle helt klare retningslinjer for, hvordan man bruger dem. Men dette er i min verden meget simpelt, og jeg forstår faktisk ikke, hvordan der kan herske tvivl. Og er man i tvivl, må man bruge sit eget kort og derefter spørge økonomikontoret, hvem der er den rette modtager for regningen,« siger viceborgmesteren.

Han fremhæver kommunaldirektør Christian Roslevs tur til Berlin.

Her deltog han i flere møder i kraft af sin bestyrelsespost i Ejendomsfonden Artcenter Spritten. 1.300 kroner er ifølge en aktindsigt blevet faktureret Aalborg Kommune.

Nogle af de penge er blandt andet blevet brugt på burgerkæden O'Learys.

Turen til Berlin foregik ikke i kommunalt regi, og ejendomsfonden er et privat foretagende, og derfor skulle fonden selv have betalt.

»Hvis det er fonden, som er afsted, så er det jo ikke kommunen, der skal betale. Det undrer mig meget, at man fra kommunens side har valgt at betale og acceptere det, for det er jo ikke borgerne i Aalborg Kommune, der skal betale for, at den her fond tager til Berlin,« siger Kristoffer Hjort Storm.

Uden at ville uddybe svarede Christian Roslev i et skriftligt svar til B.T.:

»Disse udgifter til forplejning kunne være afholdt af Ejendomsfonden Artcenter Spritten, men kunne også afholdes af Aalborg Kommune. Kommunaldirektøren valgte, at Aalborg Kommune afholdt udgiften.«

»Jeg håber, at de har en forklaring til os i morgen, når vi møder ind i byrådet. Der skal strammes op, for sådan noget her må ikke finde sted,« afslutter Kristoffer Hjort Storm.

B.T. har forsøgt at få en udtalelse fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen, men han har ingen kommentarer til sagen.