Der skal mere offentlighed om lønforskelle mellem mænd og kvinder, mener SF. Lønforskel er igen til debat.

- Der er stor forskel på, hvor meget mænd og kvinder tjener. Og det er rigtigt svært at gøre noget ved, hvis der ikke er offentlighed om det.

Sådan lyder det fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr, på kvindernes internationale kampdag. Kampdagen falder i år samtidig med, at SF søndag afslutter partiets landsmøde i Kolding.

Her genopliver SF et forslag om at indføre kønsopdelt lønstatistik på langt de fleste virksomheder i Danmark.

- Det skal skabe synlighed for medarbejderne, så de ved, hvad de skal kræve i løn, siger Pia Olsen Dyhr.

SF foreslår konkret, at alle virksomheder med mindst ti ansatte og mindst tre mænd og tre kvinder skal lave kønsopdelt lønstatistik. I dag gælder den regel kun for virksomheder med mindst 35 ansatte og mindst ti kvinder og ti mænd.

Den borgerlige regering afskaffede kravet for de mindre virksomheder, fordi man mente, det var tung en byrde for små virksomheder. Det afviser Pia Olsen Dyhr:

- Jeg håber, de små og mellemstore virksomheder ved, hvad de giver deres medarbejdere i løn. Det er ikke en større bureaukratisk øvelse, sige Pia Olsen Dyhr.

Socialdemokratiet var før valget positive stemt for at se på forslaget. Derfor håber SF, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil være med til en ændring.

Spørgsmålet er dog, hvor stor lønforskellen mellem mænd og kvinder reelt er. Og om den hænger sammen med egentlig kønsdiskriminering i virksomhederne eller har en anden forklaring.

Den seneste lønanalyse er fra maj 2018 og er udarbejdet af det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE).

Ifølge analysen er der en lønforskel på fire til syv procent, som ikke kan forklares med forskelle i uddannelse, erhvervserfaring, branche og arbejdsfunktion.

Men det er ikke ensbetydende med, at forskellen skyldes diskrimination over for kvinder. Forskellen kan blot ikke forklares med de nuværende statistiske målemetoder.

Derfor har Beskæftigelsesministeriet sat et arbejde i gang for at undersøge, om den uforklarlige lønforskel kan forklares ved hjælp af andet data. Det fremgår af Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse fra december 2019.

I redegørelsen peges der på, at lønforskellen kan skyldes kvalifikationer, der ikke måles på i dag. Det kan være ting som arbejdsevne eller evner i en lønforhandling.

Hos Dansk Arbejdsgiver har man tidligere peget på, at mænd er mindre syge end kvinder, tager mere overtid og får udbetalt flere genetillæg for eksempelvis natarbejde. Det kan ifølge DA måske være en del af forklaringen på lønforskellen.

Spørgsmål: Kan du overhovedet vide, at lønforskellen skyldes diskrimination på grund af køn?

- Men jeg tror, at det også handler om, hvor god man er til at forhandle løn, og det handler jo også om køn. Så jeg synes lige så godt, at vi kan får det frem i lyset, så vi kan se, om der er noget, vi kan gøre ved det, siger Pia Olsen Dyhr.

