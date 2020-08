Venstre foreslår desuden at indføre stikprøvekontrol for at sikre, at coronasmittede isolerer sig.

Når partierne i Folketinget onsdag mødes for at drøfte udskydelsen af næste fase af genåbningen, vil Venstre stille krav til regeringen om, at svar på coronatest skal være klar inden for 24 timer.

Det siger Inger Støjberg, retsordfører og næstformand i Venstre, til Berlingske og uddyber til Ritzau forud for forhandlingerne, som starter klokken 14.00 på Christiansborg.

- Det er kun ret og rimeligt, at man får svar på test inden for et døgn. Det er jo en meget stor indgriben i en liv, når man skal hjem i isolation. Så nu må myndighederne oppe sig med et hurtigere testsvar, siger hun.

I dag kan der gå op til 72 timer - altså tre døgn - fra man bliver podet for coronavirus, til testsvaret kan ses på sundhed.dk.

Inger Støjberg erkender, at hurtigere svar vil kræve flere testressourcer.

- Det vil betyde, at der skal flere ressourcer til, hvis man skal have afviklet det her noget hurtigere. Det er noget af det, vi skal diskutere med de andre partier i dag.

Desuden fortæller Inger Støjberg, at der skal gøres en større indsat for at personer, som er testet positive for coronavirus, ikke bryder deres isolation.

- Derfor bliver vi nødt til at håndhæve det og sikre os, at folk rent faktisk opholder sig i isolation. Det kan jo ske ved, at man laver stikprøvekontroller for at sikre, at folk rent faktisk er hjemme, siger hun.

- Og hvis man ikke gør det, må vi jo skride til tvangsindlæggelse, som der også er mulighed for i lovgivningen.

/ritzau/