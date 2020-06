Venstreordførere vil vide, hvad der skal til, for at regeringen vil lempe kravet om seks overnatninger.

Regeringen kræver, at udenlandske turister minimum skal booke seks overnatninger for at få lov at krydse grænsen til Danmark.

Det er for at begrænse risikoen for, at der rejser turister ind, som kan starte nye kæder af smitte med coronavirus, forklarer justitsminister Nick Hækkerup (S) under en spørgetime i Folketingssalen onsdag.

Han siger samtidig, at kravet ikke bygger på evidens.

- Det er der jo ikke en evidensbaseret sandhed i. Sundhedsmyndighederne siger til os, at hvis vi åbner grænserne og inviterer folk ind, så er der en risiko for, at vi får inviteret nye smittekæder ind, som kan brede sig i landet, siger han.

- Der er ingen sandhed, som siger, at det skal være fem overnatninger eller seks overnatninger.

Det er Venstres Ulla Tørnæs og Eva Kjer Hansen, der vil vide, hvad der skal til, før regeringen vil lempe kravet om seks overnatninger.

Det svarer ministeren ikke på.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har for nylig oplyst Folketinget, at cirka en tredjedel af sidste års turister fra Island, Tyskland og Norge var i Danmark i under seks dage.

Grænserne har siden 15. juni været åbne for turister fra de tre lande.

De danske grænser bliver dog åbnet for flere lande den 27. juni. Hvilke nationaliteter, der må komme til Danmark, kommer til at bygge på objektive kriterier. Blandt andet et lavt antal smittede i landet.

De tyske, islandske og norske turister forbrugte sidste år 9,8 milliarder kroner i perioden fra 15. juni til 31. august.

Eva Kjer Hansen pointerer, at Danmark risikerer at gå glip af mere end tre milliarder kroner, hvis turister fra bare de tre lande dropper rejser til Danmark på grund af kravet om seks overnatninger.

- Det er fuldstændig rigtig, at på den ene side står de økonomiske hensyn og på den anden hensynet til ikke at starte nye smittekæder, siger Nick Hækkerup i Folketingssalen.

Regeringen vil løbende tage stilling til, om der er mulighed for at justere indrejserestriktioner.

/ritzau/