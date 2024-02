Et kraftigt uvejr har ramt Tyrkiet, der er et af danskernes foretrukne feriedestinationer.

Et af de hårdest ramte områder er Antalya, der er ramt af store oversvømmelser med vand i gaderne.

Det skriver den tyrkiske avis Hürriyet.

En person er allerede fundet død i vandmasserne i det såkaldte Kepez-distrikt. Vedkommende sad i sin bil, og blev altså overrumplet af vandmasserne.

Der er faldet massiv regn i Tyrkiet blandt andet i feriebyen Antalya. Foto: Dia Images/Abaca/Ritzau Scanpix

Ifølge avisen er der varslet kraftig regn i Tyrkiet de kommende dage og vindstød af stormstyrke.

På grund af den megen regn har uddannelsesinstitutioner og skoler været lukkede i fem distrikter. Udvalgte grupper som folk med handicap, gravide og kronisk syge har fået lov til at blive hjemme fra arbejde af den lokale guvenør.

Den kraftige regn begyndte at vælte ned over Tyrkiet den 13. februar 2024, og det forventes, at uvejret varer i fem dage.