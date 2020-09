Norge, Sverige, Finland og EU har gjort det.

Men i Danmark har myndighederne endnu ikke undersøgt effekten af beslutningen om at sende skoleeleverne hjem under coronakrisen.

Det kræver en række partier nu, at der bliver lavet om på.

I de udenlandske studier er konklusionerne de samme: Når det gælder coronavirus, er børn ikke store smittespredere.

Mette Frederiksen besluttede at lukke skolerne. Brostrøm var uenig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mette Frederiksen besluttede at lukke skolerne. Brostrøm var uenig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Derfor havde lukning af skoler ingen målbar effekt på antallet af coronasmittede børn eller smittespredning i samfundet.

Faktisk gav Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, samme vurdering 11. marts, da han så Mette Frederiksens planer om at lukke det danske samfund.

På trods af Brostrøms advarsler gennemførte statsministeren lukningen af skoler og dagtilbud, hvilket kostede 210 millioner kr. om dagen i produktivitetstab.

Hos Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre kræver man nu en dansk undersøgelse fra Statens Serum Institut: Hjalp det noget at sende eleverne hjem?

Vi skylder samfundet at undersøge det, fordi det er meget dyrt menneskeligt og økonomisk at lukke skolerne Else Smith, tidl. direktør i Sundhedsstyrelsen

»Selvfølgelig skal vi undersøge det. I dag lukker nogle skoler ned, bare fordi der er en smittet. Det koster stadigvæk mange penge,« siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

Enhedslisten mener også, det er helt oplagt at få lavet en undersøgelse.

»Og i stedet for en totalt nedlukning kan man for eksempel lave en gradueret nedlukning af skoler og daginstitutioner, hvis der kommer udbrud i fremtiden,« siger sundhedsordfører Peder Hvelplund.

Venstres Martin Geertsen vil afkræve svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke.

»Det giver mening at bede Statens Serum Institut om at forholde sig til de nordiske undersøgelser,« siger han og tilføjer:

»Og så vil jeg bede sundhedsministeren om at forholde sig til, om det giver mening at lave en dansk undersøgelse, og hvorfor det ikke er blevet gjort før.«

Else Smith, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, efterlyser også et dansk studie:

»Vi skylder samfundet at undersøge det, fordi det er meget dyrt menneskeligt og økonomisk at lukke skolerne.«