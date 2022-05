Regeringens rolle i den spektakulære efterretningsskandale skal frem i lyset.

Det mener Venstre og Liberal Alliance, der kræver svar fra regeringen.

»Folketinget har krav på svar, og vores tålmodighed i Venstre er i hvert fald brugt op,« lyder det fra Sophie Løhde, politisk ordfører i Venstre, i en kommentar.

Begge partier vil have svar på, hvor involveret regeringen har været i sagerne mod Venstre-politiker Claus Hjort Frederiksen og den suspenderede chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen.

De er begge sigtet for at røbe statshemmeligheder og risikerer op til 12 års fængsel.

Den nu forhenværende justitsminister Nick Hækkerup (S) har slået fast, at han ikke har blandet sig i sagerne, men blot er blevet orienteret.

»Udadtil forsøger de at give indtryk af, at regeringen blot er et 'gummistempel', som den tidligere justitsminister har udtrykt det. Men det hænger jo slet ikke sammen,« lyder det fra Sophie Løhde.

B.T. har fremlagt sms-beskeder, der viser, at der er sket tæt orientering i toppen af Justitsministeriet og Statsministeriet i forbindelse med fængsling af Lars Findsen.

Under et retsmøde i sagen blev topembedsmænd direkte opdateret via sms, og blot fire minutter efter retsmødet tikkede der en sms ind på den magtfulde departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsens, telefon.

»Det sætter jo bare endnu en tyk streg under, at toppen af regeringen er helt tæt inde over FE-sagen,« mener Sophie Løhde.

Spionskandalen I december blev den mangeårige chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen og tre andre tidligere eller nuværende ansatte i FE og Politiets Efterretningstjeneste (PET) anholdt og sigtet for at have lækket højtklassificerede oplysninger. Politiet har siden frafaldet sigtelsen mod en kvinde i sagen. Lars Findsen sad varetægtsfængslet i 71 dage, indtil landsretten 17. februar afgjorde, at han skulle løslades. Han er fortsat sigtet og nægter sig skyldig. Lars Findsen, de to efterretningsfolk og også tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er sigtet efter den ekstremt sjældent anvendte paragraf 109 i straffeloven, som kan give op til 12 års fængsel.

Liberal Alliance mener også, at beskederne understreger behovet for at få undersøgt regeringens rolle i efterretningsskandalen.

»At der er en tæt orientering er jo ikke en rygende pistol i sig selv, men belært af regeringe tendens til at agere utilstedeligt, bør det undersøges,« siger partileder Alex Vanopslagh.

Liberal Alliance har tidligere opfordret til, at der nedsættes en kommission, der skal undersøge, »hvor proaktiv« regeringen har været i beslutningen om at rejse sigtelser mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen.

Venstre vil ikke afvise, at det kan blive nødvendigt med en kommissionsundersøgelse.

I første omgang har partiet stillet regeringen mere end 70 skriftlige spørgsmål og indkaldt justitsministeren i samråd, men Venstre er »klar til at tage hele den parlamentariske værktøjskasse i brug.«

»Vi er klar på alt. Vi vil have afklaring og svar,« siger Sophie Løhde.

Konservative, SF og Radikale Venstre er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser. Det har ikke mandag været muligt at få en kommentar til sagen fra Enhedslisten.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) afviser at kommentere kritikken. I stedet har Justitsministeriet gensendt et tidligere svar:

»Der er ikke er noget usædvanligt i, at Justitsministeriet holdes orienteret om konkrete straffesager af væsentlig betydning fra underliggende myndigheder, og der er heller ikke noget usædvanligt i, at det sker i umiddelbar forlængelse af nye udviklinger i sagerne, herunder sager som har offentlighedens interesse.«