300 ukrainske flygtninge er allerede kommet til Aalborg. Mange flere kan være på vej.

En del af dem børn. Og her er det rigtig vigtigt, at kommunen er forberedt, mener medlem af Børne- og Undervisningsudvalget Peter Larsen (SF).

Og det kræver en afklaring – med det samme, slår han fast over for B.T.:

»Jeg forventer, at der kommer mange flere til, og at de skal være her længe. Derfor er det vigtigt, at vi får en afklaring på, hvordan vi skal tage imod de her børn, og hvordan vi hurtigt får dem ind i et børnefællesskab,« siger han.

Derfor har han også stillet forslag til udvalget om netop en tryg start til de ukrainske flygtningebørn, som skal diskuteres på et møde tirsdag.

»Forvaltningen sidder nu og laver status på, hvor vi står, og hvad der kan blive brug for. Det kan være tolke, nye klasser, flere hænder og psykologhjælp. Vi skal have styr på de her ting nu, for pludselig kan rigtig mange banke på,« siger Peter Larsen.

Børnene, som kommer til byen med deres mødre, kan have set og oplevet traumatiserende ting undervejs og efterladt fædre og brødre i krigen. Derfor er det vigtigt for Peter Larsen, at der også står et beredskab klar til at tage sig af de traumer, børnene har opbygget undervejs.

»De er jo flygtninge, og selvom det er planen, at de skal ind og være en del af det danske samfund, skal vi også huske, hvordan de er kommet hertil, og hvad de har med i bagagen,« siger Peter Larsen.

Men ud over at kommunen selv skal gøre en indsats, er det for byrådsmedlemmet vigtigt, at der kommer tilstrækkeligt med penge fra regeringen til at løfte opgaven.

»Det kommer jo til at koste, og mit parti har stillet forslag om, at der kommer 5-6.000 kroner pr. barn ud til kommunerne. Det er bare sindssyg vigtigt, at der følger penge med,« siger han.