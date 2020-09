Mette Frederiksen (S) bør ifølge to tidligere ministre overveje at afsætte forsvarsminister Trine Bramsen (S).

De mener, at Trine Bramsen er uegnet til embedet.

Bramsens forgænger på posten, Claus Hjort Frederiksen (V), kritiserer hende for at afsløre et tophemmeligt samarbejde mellem Danmark og USA.

Ved at hjemsende chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og tale om whistleblower-sagen i pressen har hun sat samarbejdet mellem USA og Danmark over styr, mener Claus Hjort Frederiksen.

Mette Frederiksen bør overveje at afsætte Trine Bramsen, mener Claus Hjort Frederiksen (th.). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen bør overveje at afsætte Trine Bramsen, mener Claus Hjort Frederiksen (th.). Foto: Mads Claus Rasmussen

'Her har forsvarsminister Trine Bramsen groft trådt ved siden af,' skriver Venstres tidligere forsvarsminister på sin Facebook og fortsætter:

'Ved i en pressemeddelelse at afsløre dette samarbejdes karakter har hun åbnet op for den største trussel mod vor sikkerhed. Og tror jeg, alene for at profilere sig som handlekraftig,' skriver han og tilføjer, at Mette Frederiksen bør overveje at afsætte hende.

'Trine Bramsen er nødt til at gå af,' lyder det også fra tidligere justitsminister i Løkke-regeringen Søren Pind.

Sagens omdrejningspunkt er ifølge Weekendavisen en aftale mellem USA og Danmark, der giver den amerikanske efterretningstjeneste NSA adgang til data fra kabler på dansk jord.

Det kan få konsekvenser for samarbejdet med USA, hvis den her sag fører til, at vi sætter en prop i hullet for NSA's adgang til data Flemming Splidsboel Hansen, forsker og tidl. ansat i FE

Når NSA bearbejder dataen, er der ifølge Berlingske en aftale baseret på tillid om, at USA ikke bruger indhentningen af informationer mod danske borgere og virksomheder.

Nu har en ansat i FE ifølge Berlingske optaget samtaler inde fra spiontjenestens kontorer om samarbejdet.

Optagelserne er bl.a. grunden til, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne kunne aflevere en analyse i fire bind til forsvarsministeren med mistanke om, at der ulovligt indhentes oplysninger om danskere.

Da Trine Bramsen 24. august fritog chefen for FE for tjeneste samt udsendte tre pressemeddelelser samme dag om sagen, fik skandalen stor opmærksomhed i pressen.

Der var højt humør, da Claus Hjort Frederiksen i juni 2019 overdrog Forsvarsministeriet til Trine Bramsen. Nu er stemningen dårlig. Foto: Linda Kastrup Vis mere Der var højt humør, da Claus Hjort Frederiksen i juni 2019 overdrog Forsvarsministeriet til Trine Bramsen. Nu er stemningen dårlig. Foto: Linda Kastrup

Det har ifølge Claus Hjort Frederiksen ført til, at hemmeligheden om samarbejdet er ude, at forholdet til USA er skadet, samt at generationers arbejde med Danmarks sikkerhed er sat over styr.

Han kalder sagen for 'dynamit i forhold til USA'.

For USA har det dog ikke den store betydning for samarbejdet med Danmark, at FE-sagen kommer frem i offentligheden, mener seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel Hansen, der også har en fortid i FE som analytiker.

»For det er allerede offentligt kendt, at USA og Danmark har et tæt samarbejde om efterretninger, hvilket Edward Snowdens læk også viste,« siger Flemming Splidsboel Hansen.

Forsvarsminister Trine Bramsen er ikke egnet til sit embede, mener to tidligere ministre. Foto: Keld Navntoft Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen er ikke egnet til sit embede, mener to tidligere ministre. Foto: Keld Navntoft

Han peger i stedet på, at FE-sagens mulige konsekvenser kan få betydning.

»Det kan få konsekvenser for samarbejdet med USA, hvis den her sag fører til, at vi sætter en prop i hullet for NSA's adgang til data. Så har vi mindre at byde ind med og at bytte med,« forklarer Flemming Splidsboel Hansen.

Han påpeger, at forsvarsminister Trine Bramsens håndtering af sagen, med hjemsendelser af spionchefen og stærke udtalelser i pressen, lægger op til, at sagen skal have store konsekvenser.

»Det bliver svært for regeringen at rulle det her tilbage,« siger han.

B.T. har bedt Trine Bramsen om en kommentar til kritikken fra Claus Hjort Frederiksen og Søren Pind.

»Forsvarsministeren kommenterer selvsagt ikke på den slags,« lyder svaret fra Forsvarsministeriet.