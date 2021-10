I månedsvis var beskeden fra Mette Frederiksen klokkeklar:

De seks kvinder med dansk tilknytning, der sidder i syriske fangelejre efter at have kæmpet for Islamisk Stat, er ikke velkomne i Danmark.

»De her kvinder har vendt Danmark ryggen. De har intet at gøre i Danmark længere,« sagde Mette Frederiksen i marts.

Men klokken tre i nat landede tre af mødrene og deres 14 børn alligevel på Karup Flyvestation. Hentet hertil af de danske myndigheder på befaling af S-regeringen og et rødt flertal.

Nu kræver flere borgerlige partier, at Mette Frederiksen garanterer, at hun ikke henter flere danske kvinder, som har kæmpet for Islamisk Stat, tilbage til Danmark.

»De her kvinder skulle aldrig have sat deres fødder i Danmark. Og nu må regeringen kunne garantere, at den ikke henter flere IS-terrorister til vores land,« siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Han bliver fulgt op af Nye Borgerlige-lederen Pernille Vermund, som især raser over, at en af de tre kvinder, der er hentet til Danmark, ikke engang har fuldt dansk statsborgerskab.

»Vi taler om IS-terrorister, som regeringen aktivt har hentet til Danmark. En af dem var ikke engang dansk statsborger. Det er skammeligt og sjusket af regeringen,« siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen holder doorstep pressemøde foran folketingssalen. Åbningsdebat i Folketinget, på Christiansborg torsdag den 7. oktober 2021.

Der sidder stadig tre kvinder og fem børn med dansk tilknytning tilbage i fangelejrene.

Mette Frederiksen ville dog ikke give en entydig garanti for, at der ikke bliver evakueret flere mødre fra fangelejrene i Syrien, da B.T. spurgte hende efterfølgende.

Dog er det ikke noget, der ligger i kortene, forsikrede hun.

»Det kan være nødvendigt at evakuere flere børn fra Syrien, men ikke flere forældre,« svarede Mette Frederiksen.

Ligesom Venstre er S-regeringen helt åbne for, at de sidste fem børn, der stadig sidder i syriske fangelejre, kan blive hentet til Danmark.

Men det er altså ikke planen, at deres mødre skal med, lød budskabet fra Mette Frederiksen, selv om hun ikke ville garantere noget.

Problemet er bare, at statsministeren ikke er enig med sine egne støttepartier. De vil nemlig ikke nøjes med at hente de resterende børn til Danmark uden deres mødre.

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor de sidste mødre og deres børn ikke kan komme hjem, når en af de tre kvinder, som er kommet til Danmark, netop har dobbelt statsborgerskab,« siger Rosa Lund, udlændingeordfører i Enhedslisten.

»Mette Frederiksen kalder sig trods alt børnenes statsminister. Og det er ikke forsvarligt at hente de sidste børn hjem uden deres mødre,« siger hun.

De tre kvinder, som landede i Danmark i nat, er blevet retsforfulgt med det samme. En af dem er allerede fængslet.