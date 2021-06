Slikken i øret, gramseri og sex med ansatte.

Sexismen er i den grad sprunget ud af skabet på Christiansborg, siden tv-vært Sofie Linde sparkede døren ind til en ny MeToo-bølge.

Men mens partilederne i rød blok – Mette Frederiksen, Sofie Carsten Nielsen, Pia Olsen Dyhr og Mai Villadsen – har lavet store sexismeundersøgelser, så hænger de blå partiledere alvorligt i bremsen.

Ingen af de blå partier, på nær De Konservative, har lavet den slags sexismeundersøgelser, som i rød blok har kortlagt talrige krænkende oplevelser.

Cille Egholm stiller op til kommunalvalget i København for Venstre. Hun mener, at hendes eget parti bør lave en fuld medlemsundersøgelse for at kortlægge, hvor udbredt sexisme er i Venstre.

Det får nu unge kvinder i Venstre til at råbe op.

»Det lader til, at partitoppen har lyttet mere til de folk, der ikke vil have noget frem i lyset, end de personer, som måske har oplevet upassende adfærd – i frygt for at det vil skade partiet. Og det er enormt frustrerende,« siger Cille Egholm, der er kommunalvalgskandidat for Venstre i København.

Sammen med flere andre Venstre-kvinder deltog hun i torsdags i et møde med Venstres partisekretær, Christian Hüttemeier.

Her krævede de en sexismeundersøgelse blandt alle Venstres medlemmer. En undersøgelse, som en ekstern part skal stå for.

»Det eneste rigtige er at spørge samtlige medlemmer i stedet for at finde på dårlige undskyldninger for at undgå en fuld undersøgelse,« siger Cille Egholm.

Heller ikke Louise Ahle, der er 1. suppleant for Venstre i Region Midtjylland, er tilfreds med mødets udfald.

»Venstre har gjort noget, men bare ikke nok. Hvis man virkelig ville vide, hvor sexismen findes i partiet, så igangsatte man en undersøgelse hurtigst muligt. For selvfølgelig har Venstre problemer, ligesom alle andre partier har,« siger hun.

Christian Hüttemeier (t.h.) har tidligere været særlig rådgiver for Lars Løkke, men er i dag partisekretær i Venstre. Det er bl.a. ham, der sidder med initiativerne mod sexisme i partiet.

Christian Hüttemeier forstår dog ikke kritikken fra egne rækker.

Ifølge ham tager Venstre sexisme »dybt alvorligt« og har allerede oprettet en anonym hotline med sexisme-konsulenter og advokater, lavet ny samværspolitik og gennemført en undersøgelse i folketingsgruppen og blandt de ansatte.

»Vi har mere på vej. Et af de næste skridt – som vi arbejder på netop nu sammen med Arbejdsmiljøkontoret, der er det konsulenthus, vi benytter os af, fordi de har erfaring med de her sager – er en undersøgelse blandt dem, som er frivilligt aktive i partiet på den ene eller den anden måde,« siger han.

At Arbejdsmiljøkontoret er involveret skal sikre, at sexismen bliver undersøgt på den rigtige måde.

»Vi ønsker selvsagt et Venstre, hvor man skal kunne færdes trygt og godt, så man kan bruge kræfterne på politik og dermed, hvad vi mener, der er bedst for Danmark,« siger Christian Hüttemeier.



Det er dog uvist, hvor omfangsrig undersøgelsen bliver, og hvornår den bliver til virkelighed.

I Dansk Folkeparti er man til gengæld helt klare i spyttet. Der kommer ingen undersøgelse.

»Vi kan se på andre partier, der har lavet en undersøgelse, dér står journalisterne på nakken af hinanden for at se den. Og så ender man med at behandle enkeltsager i pressen. Det er sjældent, at den krænkede eller andre ønsker det,« siger partisekretær Steen Thomsen.

Vi kan se på andre partier, der har lavet en undersøgelse, dér står journalisterne på nakken af hinanden for at se den Steen Thomsen, partisekretær i Dansk Folkeparti

Er det, fordi I ikke har lyst til at kaste lys på tidligere sager, at I ikke undersøger proaktivt?

»Vi vil hellere bruge anledningen til at stramme op. Vi har hele tiden haft fokus på, at det skal være et trygt miljø, og vi har hele tiden sagt, at vi ikke vil acceptere krænkende adfærd,« understreger partisekretæren.

Dansk Folkeparti har heller ikke oprettet en såkaldt whistleblowerordning, hvor man anonymt kan henvende sig til et advokatbureau med krænkelser.

Det har flere andre blå partier dog gjort.

Kristian Thulesen Dahl (DF) og Jakob Ellemann-Jensen (V). Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Men den anonyme hotline gælder ikke alle. Eksempelvis kan frivillige og almene medlemmer i Venstre ikke bruge ordningen.

Efter et langt tilløb offentliggjorde De Konservative fredag deres sexismeundersøgelse. Den afslørede, at 75 medlemmer har oplevet uønskede seksuelle berøringer, ligesom der har været tre meget alvorlige sager i partiet det seneste år.



Hos De Konservative blev folketingsmedlem Orla Østerby i efteråret strippet for alle ordførerposter efter en ældre sag, hvor han havde krænket partikollegaen Brigitte Klintskov Jerkel.

Hos Venstre var gruppeformand Karsten Lauritzen i efteråret ude i et interview med Jyllands-Posten, hvor han beklagede, at han 'en håndfuld gange' har været upassende over for kvinder i politik.

I LAU og andre ungdomspartier har der været en kultur, hvor krænkende adfærd har fundet sted Helle Von Wildenrath Løvgreen (LA), organisatorisk næstformand

I Liberal Alliance har der været flere grimme sager om seksuelle overgreb i ungdomsafdelingen (LAU), hvilket blev beskrevet i TV 2-dokumentaren 'Partiernes skjulte overgreb'.

»I LAU og andre ungdomspartier har der været en kultur, hvor krænkende adfærd har fundet sted. Jeg ved, at man i LAU tager det meget seriøst, så der i dag er gjort op med fortiden med en lang række tiltag, så alle kan føle sig trygge,« siger Helle Von Wildenrath Løvgreen (LA), organisatorisk næstformand.

Hun står desuden i spidsen for en taskforce, der skal undersøge og gøre op med upassende adfærd og sexisme i Liberal Alliance.

I rød blok har MeToo-bølgen krævet flere prominente ofre.

Størst var den tidligere radikale leder Morten Østergaard og Københavns overborgmester Frank Jensen (S), der begge måtte trække sig efter sager om krænkelser.

Men hos Nye Borgerlige får de mange krænkelsessager i dansk politik ikke partiet til at igangsætte en undersøgelse eller andre tiltag for den sags skyld.

»Vi har ikke fundet det nødvendigt, da vi er så ungt et parti. Vi har den generelle retningslinje, at vi opfører os ordentligt og behandler hinanden med respekt,« siger sekretariatschef Anders Toft Hansen.