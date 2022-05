100 partifolk har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.

Det er konklusionen i en ny undersøgelse af kulturen i Venstre, der nu ligger klar efter mere end halvandet års ventetid.

De 100 personers oplevelser dækker over alt fra upassende tale af seksuel karakter til mere alvorlige sager.

»Undersøgelsen viser desværre, at vi over årene har haft 1-2 sager af grov karakter. Det er jeg selvsagt uendelig trist over, og jeg kan kun opfordre dem, som måtte have oplevet noget, som de i den grad skulle have været foruden, til at benytte sig af vores hotline, så vi kan få taget hånd om deres sag,« siger Venstres partisekretær, Christian Hüttemeier.

Venstre har i slutningen af 2021 fået konsulenthuset Human House til at undersøge sexisme i partiet. Her er 3.966 mennesker blev spurgt, hvoraf 1.427 har svaret.

B.T. beskrev i juni, hvordan flere kvindelige Venstre-politikere langede hårdt ud efter partitoppen for ikke at have igangsat en sexismeundersøgelse, når nu andre partier allerede havde præsenteret deres.

Efterfølgende lovede Christian Hüttemeier at sætte skub i processen.

Men i dag, hvor undersøgelsen ligger på bordet, håber flere Venstre-folk, at det fører til handling.

»Det er klart, at der ligger en ledelsesmæssig opgave i dels at sikre en tryg kultur fremover og dels at finde ud af, om der sker krænkelser af seriel karakter – altså, om der render folk rundt i partiet, som systematisk overskrider spillereglerne. Sådan skal det naturligvis ikke være. Det gælder i særdeleshed op til et folketingsvalg, hvor mange frivillige stifter bekendtskab med partiet første gang. Dem skal vi også have plads til og kunne holde på,« siger Camilla Søe, der er medlem af Venstre og medstifter af bevægelsen #enblandtos.

Cille Egholm (V), der sidder i Københavns Borgerrepræsentation, er på samme linje.

»Vi er ikke i mål endnu, og vi skal ikke læne os tilbage og tro, at arbejdet er færdigt. Men der er kommet en øget opmærksomhed på, hvordan vi taler til hinanden og på, hvor folks grænser går. Samtidig med at vi selvfølgelig skal have det sjovt og feste sammen. De to ting udelukker heldigvis ikke hinanden, vel nærmere tværtimod,« siger Cille Egholm.

Maria Ladegaard, der er formand for Venstres Ungdom, ånder lettet op efter at have set undersøgelsen. Det kunne ifølge hende have set langt værre ud, efter de mange sexismesager, der er dukket op i forbindelse med dokumentaren »Ungdomspartierne bag facaden« fra 2021.

»Jeg tror helt sikkert, at mange havde frygtet nogle langt værre tal end det, som undersøgelsen rent faktisk viser,« siger Maria Ladegaard.

Ud af de 1427 besvarelser har 4 procent modtaget uønskede seksuelle kommentarer om krop eller tøj. 3 procent har oplevet uønsket fysisk berøring på egen krop. Og 2 procent har modtaget uønskede mail, sms’er eller lignende med seksuelt indhold.

Og så er der altså 1-2 af de grove sager.

Når man kigger rundt på de andre partiers sexismeundersøgelser, så ligger Venstre på nogenlunde samme niveau.

Undersøgelsen er sendt ud til alle, der er aktive i Venstre. Om det så er en ansat på Christiansborg eller et bestyrelsesmedlem i en lille jysk vælgerforening. Tidligere ansatte er dog ikke blevet spurgt.