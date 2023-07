På Christiansborg jublede partierne i denne uge over en ny aftale om postsystemet.

Men uden for Borgen frygter Jette Petersen for, hvad det kommer til at betyde for både hende selv og andre kronisk syge danskere.

Aftalen indebærer, at det for nogle beboere i landdistrikter og i sommerhusområder er slut med at få leveret posten direkte til døren.

I stedet skal de afhente den i centrale postbokse.

Jette Petersen bor i et sommerhusområde i Ellinge Lyng i Odsherred.

For Jette Petersen er udsigten til at skulle hente sin post på et centralt sted væk fra hjemmet noget, hun allerede nu er begyndt at bekymre sig om.

Jette Petersen lider nemlig både af leddegigt og slidgigt.

Samtidig er hun ramt af tarmkræft, og fordi hun derfor flere gange om ugen får tilsendt prøveglas med posten til test hos lægen, er hun afhængig af at skulle tømme sin postkassen hyppigt.

»Det er ikke bare en lille ting for mig, at postsystemet bliver lavet om. Jeg er virkelig bekymret for, at det kommer til at gøre min og andres hverdag meget mere besværlig,« siger hun.

Jette Petersen lider desuden af eftervirkninger fra to hjernerystelser. Det gør, at hun også indimellem har vanskeligt ved at cykle, og samtidig er hun generelt udfordret i forhold til at kunne gå.

»Bare den nærmeste lille grusvej er én kilometer væk fra mit hus. Hvis det bliver der eller endnu længere væk, jeg skal hente min post, vil det blive besværligt. Det kræver også mental energi, fordi jeg aldrig ved, hvad min krop tillader, at jeg kan i morgen,« siger hun.

Jette Petersens nærmeste sted at hente pakker ligger i dag fem kilometer væk.

Hun er samtidig bekymret for, at den nye postaftale vil gå ud over flere i hendes lokalområde.

»Der bor en del ældre mennesker herude. En del af dem er dårligt gående. De er ikke på Digital Post og den slags. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad det her kommer til at betyde for dem,« siger hun.

Hos Gigtforeningen mener man, at den nye aftale om postomdeling er en forringelse, der risikerer at påvirke kronisk syge danskeres hverdag i yderområderne markant.

»Jeg har i den her debat hørt og set en del mennesker skrive, at der jo ikke er nogen, der tager skade af at skulle bevæge sig lidt for at hente posten. Den slags kan man jo sagtens sige, når man ikke er en af dem, der er plaget af smerter,« siger direktør Mette Bryde Lind.

Transportminister Thomas Danielsen (V) skriver i en mail til B.T., at man i ministeriet ikke mener, at det er et »større antal« danskere, der vil blive negativt påvirket af den nye postordning.

Samtidig kan man søge om at blive ved med at få posten leveret til døren, hvis man har en lægeerklæring på, at det er nødvendigt, lyder det i mailen.

»Vi har et særligt ansvar for at sikre, at de borgere, som ikke selv kan tømme postkassen, fortsat har de samme muligheder for at få det, der kaldes visiteret post til døren. Dette er præciseret i aftalen.«

Den model er Mette Bryde Lind i Gigtforeningen dog ikke begejstret for.

»Det er den forkerte vej at gå. Jeg er bekymret for, at man sygeliggør mennesker ved at sende dem ned til lægen og bede dem betale for en erklæring på, at de må få post leveret derhjemme,« siger hun og fortsætter:

»Samtidig står vi en situation, hvor sundhedsvæsenet mangler læger og ressourcer, og så skal vi nu til at bruge lægernes tid på den slags. Det må kunne gøres bedre,« siger Mette Bryde Lind.

Den nye aftale om fremtidens post er indgået mellem regeringen og Liberal Alliance, De Konservative, De Radikale, Alternativet og Nye Borgerlige.

Ændringerne i postloven træder i kraft 1. januar 2024.