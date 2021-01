»Der er danskere, som har følt sig afskræmt fra overhovedet at tage fat i sundhedsvæsenet på grund af den kommunikation, der har været på et utal af pressemøder.«

Sådan lyder den benhårde kritik af regeringen fra storfavoritten til at overtage Inger Støjbergs post som næstformand i Venstre:

Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner og foreløbigt eneste kandidat til næstformandsposten i sit parti.

De skarpe ord retter sig mod både statsminister Mette Frederiksen (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der har holdt talrige pressemøder om coronakrisen, siden den i marts sidste år ramte Danmark.

Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner, og foreløbigt eneste kandidat til næstformandsposten i Venstre, kritiserer nu sundhedsminister Magnus Heunicke (th.)

»Jeg tror faktisk, at man med meget, meget massiv fokus på nedlukning og corona i kommunikationen har været medvirkende til, at nogle danskere enten ikke synes, man skulle bruge tid på dem, eller ikke har turdet henvende sig,« siger Stephanie Lose.

Alvorligt syge har da også betalt prisen for det store fokus på coronavirus.

Især kræftsyge har tydeligvis været hårdt ramt.

Som B.T. for nylig kunne fortælle, blev der fra marts til maj stillet 33 procent færre kræftdiagnoser, end der i gennemsnit er stillet i samme periode de seneste fem år.

Her er B.T.s afsløringer 5. december I alt 11 gange fra 16. marts til 7. juli ringede 53-årige Dunja Fogelberg Hansen fra Amager til egen læge med smerter i lungerne. Men på grund af coronarestriktioner ville lægen ikke tilse hende. Det viste sig, at hun havde lungekræft, og hun er uhelbredelig syg. 8. december 69-årige Bjarne Schou fra Odense blev i maj ramt af en kræftknude på fire kvadratcentimeter i sin hals. Men egen læge og vagtlæge ville ikke se ham fysisk på grund af de særlige coronarestriktioner. Samme dag kan B.T. fortælle om nye tal, der viser, at der fra marts til maj blev diagnosticeret 2.800 færre med kræft end i samme periode de sidste fem år. 12. december 44-årige Anne Mette Christiansen fra Albertslund fik i sommer smerter i lungerne og var hos lægen. Men først 2. december fik hun lavet en biopsi, der viste, hun havde aggressiv lungekræft, der måske har spredt sig til æggestokkene. Selve beskeden om kræft fik hun i et telefonopkald en mandag morgen kl. 8.57, selv om hun havde bedt om at få det at vide på sygehuset. 20. december: Nu kan B.T. fortælle om kræftpatienten Anders Bonnemann fra Horsens, der i oktober sidste år blev opereret for endetarmskræft. Han fik i år symptomer på ny kræft, men 'på grund af situationen med coronavirus' måtte sygehuset 27. april udskyde hans behandling. Det viste sig i sommer, at han både har prostatakræft og kræft i blæren. Sagen får nu de borgerlige partier og SF til at kalde sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd.

En nedgang, der svarer til cirka 2.800 færre nye kræftdiagnoser end normalt.

Kræftpatienterne Dunja Fogelberg Hansen, Bjarne Schou, Anne Mette Christiansen og Anders Bonnemann med vidt forskellige kræftsygdomme fik sidste år udsat deres behandlinger på grund af forsinkede diagnosticeringer.

Deres historier samt faldet i kræftdiagnoser har fået de borgerlige partier til at kalde Magnus Heunicke i samråd og stille kritiske spørgsmål til ministeren.

Magnus Heunicke har nemlig gang på gang meldt ud, at de alvorligt syge ikke skulle rammes af coronarestriktionerne.

53-årige Dunja Fogelberg Hansen er så ked af, at hun nu står til at dø af kræften, der ikke blev diagnosticeret i tide. Hun er den første kræftpatient, der har fortalt, hvordan hun i måneder fik afvist at blive henvist til sygehus på grund af coronarestriktionerne.

I et helt nyt svar til Folketingets sundhedsudvalg retter sundhedsministeren da også pilen imod Danske Regioner.

»Det er stærkt bekymrende, da det kan betyde, at der er kræftpatienter, der først har fået deres diagnose i et mere fremskredent stadium, hvilket kan påvirke patienternes behandlingsmuligheder og overlevelse negativt,« skriver Magnus Heunicke og tilføjer:

»Regionerne fik i foråret lov til at begrænse aktiviteten på ikkeakutte sygdomme for at skabe plads til covid-19-patienter, men det gjaldt ikke for akutte og livstruende sygdomme som eksempelvis kræft. Det er afgørende, at regionerne sikrer, at patienter med livstruende sygdomme får den udredning og behandling, de har krav på.«

Stephanie Lose er utilfreds med ministerens udmelding.

»Jeg synes, det er meget speciel kommunikation fra ministerens side. Ministeren ved godt, vi sådan set under hele nedlukningen har kæmpet for at opretholde så meget aktivitet som muligt og specifikt ikke har lukket for kræftaktiviteter,« siger hun.

Stephanie Lose peger på andre årsager til faldet i kræftdiagnoser under coronakrisen.

»Det er klart, at hvis man skal behandle patienter, der potentielt har kræft, så kræver det også, at de bliver henvist. Og så må man sige, at det, der skete i foråret, var, at der var en meget hård nedlukning af vores samfund,« siger hun.

Magnus Heunicke er forelagt kritikken fra Stephanie Lose, men han har ikke meldt tilbage med en kommentar.