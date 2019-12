Partierne bag finansloven for 2020 har besluttet at lade priserne på cigaretter stige til 60 kroner per pakke.

Færre børn og unge vil fremover begynde at ryge.

Det er ifølge Kræftens Bekæmpelse en afledt effekt af finansloven for næste år, som mandag aften er blevet forhandlet på plads.

Med finansloven har regeringen og forligspartierne besluttet, at prisen på en pakke cigaretter skal stige til 60 kroner i 2022.

- Det er en rigtig god nyhed. Det betyder, at rigtig mange børn og unge, som ellers ville begynde at ryge, ikke gør det, siger direktør for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

I første omgang stiger prisen på cigaretter til 55 kroner. Det sker næste år, og efter et par år ender prisen altså på 60 kroner.

Selv om Kræftens Bekæmpelse er begejstret for udfaldet, ønsker organisationen i sidste ende, at en pakke cigaretter skal koste 90 kroner.

I Norge er prisen på cigaretter netop 90 kroner. Efter at prisen på tobak i norske forretninger blev hævet, faldt antallet af unge rygere markant.

- 90 kroner er stadig vores mål. Men vi er helt tilfredse med, at første skridt er taget med denne finanslov, siger Jesper Fisker.

Prisen på cigaretter var et varmt emne i valgkampen, hvor en række partier gik til valg på at øge prisen. Socialdemokratiet ville dog ikke dengang lægge sig fast på, hvor meget dyrere cigaretterne skulle være.

Direktøren for Kræftens Bekæmpelse påpeger, at 90 procent af dem, der ryger, begyndte inden de blev 20 år.

- Så hvis vi undgår at børn og unge begynder at ryge, vil der være langt færre rygere i det hele taget, siger Jesper Fisker.

Prisen er isoleret set det vigtigste redskab, hvis man skal forhindre, at børn og unge begynder at ryge, mener Kræftens Bekæmpelse.

Men der er også andet, man kan gøre.

- Prisstigningen skal følges af røgfri skoletid i grundskolen og på alle ungdomsuddannelser, tobak under disken og neutrale pakker uden logo.

- Og så skal reglerne gælde alle produkter med tobak eller nikotin, også snus, e-cigaretter og tilsvarende skadelige produkter, siger Jesper Fisker.

/ritzau/