Regeringens vækstteam vil have mere brug af forbrugsdata inden for eksempelvis el, vand og varme i fremtiden.

Anvendelse af forbrugsdata inden for el, vand og varme kan komme til at spille en afgørende rolle for at fremme grøn energi i fremtiden.

Sådan lyder det i de anbefalinger, som regeringens vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi torsdag har overleveret til tre ministre.

Det er erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), energi-, forsynings- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der skal se på anbefalingerne.

- Anvendelsen af data forventes at spille en afgørende rolle i fremtidens energisystem, hvor mere vedvarende energi skal integreres, samt inden for effektivisering af vand- og affaldsområdet, meddeler vækstteamet.

- Særligt en øget anvendelse af forbrugsdata på forsyningsområdet for eksempel om el, vand og varme - rummer et stort potentiale for virksomhederne til at skabe innovative grønne løsninger, især hvis man kan komme tæt på realtime data, lyder det.

Vækstteamet for grøn energi- og miljøteknologi skulle give regeringen anbefalinger om, hvordan den danske grønne energi- og miljøteknologisektor kan opleve vækst og klare sig godt i en tid med hård international konkurrence og stigende digitalisering.

Virksomhederne skal anvende data til at udvikle services, som skal gøre forbrugerne til mere grønne forbrugere.

En forudsætning for dette er, at der skal være en betydelig infrastruktur hos forbrugerne, blandt andet i form af intelligente el-, vand- og varmemålere.

Dette er i gang med at blive udrullet i Danmark, lyder det i anbefalingerne.

Der er imidlertid flere udfordringer i bestræbelserne på at gøre forbrugerne mere grønne.

En af disse er, at forsyningsselskaber og virksomheder fortsat oplever noget uklarhed rent lovgivningsmæssigt om, hvordan data må anvendes

- I forhold til deling af data kan det også være en barriere, at det er besværligt for den enkelte forbruger at give samtykke til, at vedkommendes data kan anvendes af andre virksomheder end forsyningsselskabet, meddeler vækstteamet.

Vækstteamet anbefaler, at der bliver igangsat initiativer, der understøtter, at data bliver mere tilgængelige.

/ritzau/