Rasmus Paludans parti Stram Kurs annoncerede onsdag to nye kandidater, og en af dem er bestemt ikke en ukendt skikkelse.

Den 82-årige Helmuth Nyborg er nyt Stram Kurs-medlem, men han er også en omdiskuteret professor i udviklingspsykologi.

I 2005 kom professoren i modvind, da han offentliggjorde forskning, som konkluderede, at mænd gennemsnitligt har større hjerner og dermed er mere intelligente end kvinder.

Forskningen blev stærkt kritiseret flere gange, og det samme var tilfældet i 2011, da han udgav artiklen 'Den vestlige civilisations forfald'.

Denne gang blev Helmuth beskyldt for plagiering og manipulation af data.

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) undersøgte efterfølgende sagen, og det endte med, at intelligensforskeren blev pure frifundet for anklagerne.

Og nu står Helmuth Nyborg altså klar for Stram Kurs med en politik, der er i tråd med forskerens tidligere ytringer.

»Jeg skrev en artikel i 2012 efter at have kigget på den demografiske udvikling herhjemme, og der fandt jeg ud af, at der var tre muligheder. Første mulighed er at underkaste sig dem, der overtager landet. Anden mulighed er at give dem en ærefuld hjemsendelse. Tredje mulighed er borgerkrig,« siger Helmuth Nyborg til B.T.

Og det er netop mulighed nummer to, som han hælder til.

»Hjemsendelse vil nok være det mest ærefulde og venlige udfald, når det kommer til indvandring fra 'lav IQ landene'. Problemet er, at de ikke kan få en uddannelse eller forsøge sig selv, ligesom der også er dem, der ikke vil indordne sig under de danske demokrati,« siger Helmuth Nyborg.

Flere har pointeret, at sådan en hjemsendelse vil have en sådan økonomisk konsekvens, at det vil sende landet i sænk?

»I Norge har man lavet nogen interessante udregninger om, hvad en hjemsendelse vil koste. Det viste sig, at det var det samme beløb, som man bruger på at have dem i landet, og det er et helt astronomisk beløb,« siger han.

Du vil hjemsende en stor gruppe mennesker med udgangspunkt i blandt andet deres intelligens. Kan du forstå, at disse politiske planer er blevet kaldt nazistiske af flere?

»Min barndom blev ødelagt af nazister. Jeg kan huske, da de tyske bombefly fløj ind over vejle. Min familie var frihedskæmpede. Jeg har absolut ingen fordelagtig holdning for det totalitære system som nazisterne havde,« slutter Helmuth Nyborg.

Stram Kurs er nu oppe på 11 kandidater.

Ud over Helmuth Nyborg fik partiet i dag en ny kandidat i fængselsfunktionæren Carsten Normann Munk.