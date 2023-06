1,7 milliarder kroner. Så meget er der blevet brugt på eksternt konsulentarbejde i forbindelse med udviklingen af det nye – og forsinkede – ejendomsvurderingssystem.

Det skriver DR Nyheder på baggrund af en aktindsigt hos Skatteministeriet.

Pengene er blevet brugt fra 2017-22, og beløbet vokser i øvrigt sandsynligvis i år med yderligere et trecifret millionbeløb og ender dermed på omkring to milliarder kroner.

Flere eksperter kritiserer det højre forbrug til konsulentarbejde over for DR.

»Det er helt oplagt, at man ikke har fået den tilstrækkelige kvalitet for de penge, man har brugt på konsulenter,« som lektor emeritus i datalogi ved Københavns Universitet Erik Frøkjær eksempelvis siger:

»Systemet skulle aldrig have kostet et så stort milliardbeløb.«

Tidligere har Statsrevisorerne også kritiseret økonomien i det nye ejendomsvurderingssystem, der er under udvikling i Skatteministeriets Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Herfra erkender fagdirektør Mette Ring Rossing, at der er brugt mange penge på konsulenter. Men tilføjer videre, at det ofte er nødvendigt i forbindelse med it-udvikling.

Hun mener dog også, at man i styrelsen er lykkedes med at nedbringe forbruget »ganske markant«.

Hertil sigter hun på, at udgiften er faldet fra lige over 400 millioner kroner i 2020 og 2021 til lige over 300 millioner kroner i 2022

Folketinget har tidligere besluttet, at udgifterne til eksterne konsulenter i det offentlige skal nedsættes. Det skete eksempelvis i forbindelse med Finansloven i 2020.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) har ikke ønsket at stille op til interview om sagen.