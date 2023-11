Ifølge den socialdemokratiske justitsminister Peter Hummelgaard florerer der lige nu en række 'konspirationsteorier'.

Teorier om ikke mindst Mette Frederiksen og Barbara Bertelsens rolle i den historiske FE-sag.

For selvom anklagemyndigheden onsdag droppede sagerne mod både Hjort og Findsen, lever anklagerne mod Statsministeriets departementschef og Mette Frederiksen om deres ansvar i sagen videre politisk, hvor en samlet opposition nu kræver svar på, hvilken rolle toppen af Statsministeriet har spillet.

Men selv om justitsministeren nu kalder det for konspirationsteorier, er der dog en flere sager, der afslører, at toppen af Statsministeriet flere gange er blevet endog meget tæt og hurtigt orienteret i sagerne.

Fredag den 4. februar 2022 skulle Københavns Byret skal tage stilling til om den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) fortsat skal sidde varetægtsfængslet i sagen.

Ved hjælp af en sms-kæde mellem Rigsadvokaten, Justitsministeriet og Statsministeriet blev Barbara Bertelsen lynhurtigt orienteret om, at Københavns Byret besluttede at forlænge en varetægtsfængsling af Lars Findsen.

Retsmødet sluttede klokken 19.22. Klokken 19.26 var Barbara Bertelsen orienteret.

B.T. har også tidligere kunne afdække, hvordan Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen har brugt mobiltelefonens automatiske slettefunktion i over 14 måneder af FE-sagens forløb.

Det betyder, at en undersøgelseskommission om FE-kommission ikke kan få vished om, at den får udleveret alt relevant materiale.

Da Lars Findsen efter 71 dages varetægtsfængsling bliver løsladt den 17. februar 2022 viser en aktindsigt, at Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen sender en række sms'er til hinanden.

I løbet af godt to timer sendte de ni beskeder frem og tilbage til hinanden om Lars Findsens varetægtsfængsling.

Statsministeren sendte den første besked klokken 15.07. Det er syv minutter efter, at Østre Landsret afsagde kendelse om at løslade Lars Findsen.

Departementschefen svarede, og korrespondancen fortsatte frem til klokken 17.15. Den sluttede med, at Mette Frederiksen sendte fire sms-beskeder lige i træk på to minutter.

Også aftenen inden udvekslede statsministeren og departementschefen to sms-beskeder om sagen.

Selve indholdet af beskederne har Statsministeriet nægtet at udlevere, men de handler om 'kendelse vedr. Lars Findsens varetægtsfængsling', står der i en aktliste fra Statsministeriet.

Statsminister Mette Frederiksen har været tavs, siden anklagemyndigheden onsdag droppede tiltalerne i sagen om mulig læk af statshemmeligheder.

Men onsdag stiller hun op til en hasteforespørgsel i Folketinget, meddelte Statsministeriet fredag.

Her får oppositionen mulighed for at udspørge hende og justitsminister Peter Hummelgaard om de to sager.

