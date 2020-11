Egil Hulgaard, der siden 1. august har været stedfortræder for Mette Abildgaard, er smittet med coronavirus.

Det konservative folketingsmedlem Egil Hulgaard er blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser Egil Hulgaard selv på sin Facebook-profil mandag aften.

- Jeg er blevet testet for corona, og svaret var desværre positivt. Jeg har en lille smule feber, men ellers har jeg ikke de store symptomer.

- Jeg vil derfor opfordre alle, som har været sammen med mig i løbet af den seneste uge, til at få taget en test, skriver Egil Hulgaard.

Han tilføjer, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Egil Hulgaard er stedfortræder for Mette Abildgaard, der siden 1. august har været på barsel.

I den efterfølgende periode har Hulgaard været boligordfører, energiordfører, forsyningsordfører og miljøordfører for De Konservative.

Han er derudover medlem af en række udvalg i Folketinget.

Det er anden gang, at Hulgaard træder til og vikarierer for Mette Abildgaard. Første gang var fra august til september sidste år.

Normalt er Hulgaard medlem af byrådet i Furesø Kommune.

Også et par andre folketingsmedlemmer har prøvet at blive testet positiv for coronavirus.

I starten af oktober blev socialdemokraten Bjørn Brandenborg smittet, og i fredags blev De Konservatives Niels Flemming Hansen også testet positiv.

Tidligere mandag kunne justitsminister Nick Hækkerup (S) fortælle, at han er blevet syg og har symptomer på coronavirus.

Han er derfor mandag blevet testet for virusset og holder sig hjemme, til han har et svar på testen og er rask.

/ritzau/