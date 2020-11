De Konservatives finanslovsforslag vil fortsætte den tidligere regerings reformer og give skattelettelser.

De Konservative har fremlagt deres udspil til en finanslov for 2021. Ikke overraskende indeholder det en række skattelettelser, besparelser i det offentlige og penge til politi og ældre.

Det viser finanslovsudspillet, der har fået titlen "En borgerlig vej for fremtidens Danmark".

- Der er brug for en sikker borgerlig stemme i dansk politik, der kan sikre nye arbejdspladser, styrke kernevelfærden og give danskerne økonomisk frihed og fremgang, indledes udspillet.

Stod det til De Konservative skulle der hurtigst muligt gennemføres en lang række skattelettelser. Blandt andet ønsker partiet, at beskæftigelsesfradraget skal øges, topskattegrænsen hæves, arveafgiften fjernes, selskabsskatten sænkes, skatten på aktieafkast sænkes og et skatteloft på 50 procent indføres.

Alt i alt skattesænkelser for omkring 6,5 milliarder kroner.

- Et højt skattetryk betyder, at færre gør en ekstra indsats. Virksomhedernes internationale konkurrenceevne svækkes, hvilket presser lønningerne og evnen til at opretholde gode danske arbejdspladser.

- Samlet set sætter et højt skattetryk vores velstand under pres og dermed også vores velfærd, skriver De Konservative.

For at betale for skattelettelserne vil De Konservative blandt andet skære i en lang række ydelser. Det tæller blandt andet at genindføre kontanthjælpsloftet, blandt andet fordi man er uenig i børnetilskuddet til enlige forsørgere.

Retten til tidlige tilbagetrækning og seniorjobordningen bør også ryge ifølge De Konservative og overførselsindkomster skal stige mindre end planlagt.

Der skal også spares på folkeskoler, daginstitutioner og jobcentre. Og så skal der ske brede besparelser - kaldet budgetforbedringer - på en procent indføres i hele den offentlige sektor.

- Sundhed, forsvar, politi, social beskyttelse, uddannelse, kultur og miljøbeskyttelse er undtaget kravet, skriver De Konservative.

Ifølge udspillet vil det skabe 34.000 flere arbejdspladser i 2025 og øge bnp med 36 milliarder kroner.

- Vores finanslovsforslag er et ambitiøst og realistisk bud på, hvordan et borgerligt 2021 kunne se ud. Og det er et bud, der rækker ud i fremtiden, skriver partiet.

/ritzau/