Står det til De Konservative, skal ansøgere til dansk statsborgerskab til samtale. Venstre vil drøfte idéen.

Fredag står 3566 personer til at blive danske statsborgere, når Folketinget godkender dem. De Konservative ser dog gerne, at ansøgere for fremtiden skal igennem en screening i form af en samtale, inden de bliver godkendt.

Der fremgår af et beslutningsforslag, som Konservative har indsendt til Folketinget.

- Vi synes godt, at man kan forlange, at folk, der bliver danske statsborgere, bakker op om Danmark og dansk demokrati.

- I de seneste årtier kan vi se, at vi har givet statsborgerskab til folk, der er ikke gør det. Folk, der eksempelvis rejser ned og kæmper for Islamisk Stat. De skulle aldrig have haft et statsborgerskab, siger indfødsretsordfører for De Konservative Rasmus Jarlov.

Konservative vil have et system på linje med domstolene, hvor domsmænd skal igennem en samtale. Rasmus Jarlov erkender, at en samtale og vurdering vil gøre tildelingen af statsborgerskab mindre administrativ.

- Det vil blive mere subjektivt, det er klart. Men man kan ikke opstille helt klare kriterier for, hvornår man er tilstrækkeligt egnet til at få statsborgerskab. Derfor vil vi have en samtale.

- Men det skal slås fast, at man selvfølgelig ikke skal kunne blive nægtet statsborgerskab, bare fordi intervieweren ikke kan lide personen eller vedkommendes politiske overbevisning. Men hvis man går ind for at afskaffe demokratiet, skal man sorteres fra, siger Rasmus Jarlov.

Konservative har ikke en klar model for samtalerne, men vil med beslutningsforslaget pålægge regeringen at kigge på det.

Venstre er klar til at diskutere en screeningsproces, men partiets indfødsretsordfører, Morten Dahlin, påpeger, at processen allerede er i gang.

Det var nemlig en del af indfødsretsaftalen fra juni 2018, at andre landes erfaringer med screeninger skulle indsamles og skabe baggrund for en politisk diskussion.

Svarene er kommet, så udvalget skulle alligevel til at diskutere emnet.

- Der er lande, blandt andet Irland og Østrig, der gør det. Så vi er åbne for en diskussion af, om man kan implementere det i dansk lovgivning.

- Men det er en balance mellem, at vi gerne vil undgå, at eksempelvis folk, der har svoret troskab til Islamisk Stat, bliver danske statsborgere og at undgå tankepoliti, siger Morten Dahlin.

Han understreger, at det altid skal være Folketinget, der i sidste ende tildeler statsborgerskab.

- Det står i Grundloven, og det er der ingen, heller ikke Konservative, der foreslår at rykke ved, siger ordføreren.

