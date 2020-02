Både ubetingede og betingede domme skal forhindre udlændinge i dansk statsborgerskab, mener De Konservative.

Hvis man som udlænding begår kriminalitet, der giver en ubetinget eller betinget fængselsdom, skal man aldrig kunne få dansk statsborgerskab.

Sådan lyder et forslag fra De Konservative.

Partiet vil dermed stramme de nuværende regler, hvor man ikke kan få statsborgerskab med en ubetinget dom på et års fængsel. For personfarlig kriminalitet som vold er grænsen tre måneder.

- Det er noget helt særligt at blive dansk statsborger, og der følger nogle helt særlige rettigheder med som pas og stemmeret, siger Søren Pape, der er formand for De Konservative.

- Det er ikke for kriminelle, der har fået fængselsdom. Sådan er livet. Det har konsekvenser at begå kriminalitet, siger han.

Forslaget betyder, at en udlænding kan risikere aldrig at få dansk statsborgerskab, hvis man har kørt spirituskørsel eller fået en dom for et slag i nattelivet.

Det vil for eksempel også gælde unge, som har fået betingede domme for at dele en sexvideo, som det er set i Umbrella-sagen, hvor flere hundrede unge har fået 7-20 dages betinget fængsel for at dele en video med to 15-årige.

Selv om fængselsdomme efter tre til fem år bliver slettet fra straffeattesten og efter ti år ikke længere vil være på den offentlige straffeattest, vil man stadig ikke kunne søge om dansk pas, hvis det står til De Konservative.

- Vi vil hellere tage det rene snit. Det skal have nogle konsekvenser at have fået en fængselsstraf.

- Selv om man har fået en betinget fængselsdom, kan man jo godt bo og leve fint i Danmark, siger han.

Han har ikke noget bud på, hvor mange udlændinge der vil blive ramt, hvis stramningen bliver en realitet.

- Vi synes bare, at der er givet for mange statsborgerskab, og der skal være nogle helt særlige krav for at få det. For os handler det ikke om, om det er en, ti, 100 eller 10.000, vi rammer, siger Søren Pape.

En anden del af udspillet er, at man for at få statsborgerskab skal kunne dansk på et niveau, så man kan bestå eksamen i 9. klasse.

Hos regeringen ser indfødsretsordfører Rasmus Stoklund ikke et stort behov for at ændre reglerne.

- Vi er i udgangspunktet tilfreds med reglerne, der blev strammet for nylig (2018, red.), men vi er åbne for at diskutere forslaget, siger han.

Venstre bakker op om stramme regler for statsborgerskab. Partiet vil også gerne se på forslaget, men er umiddelbart skeptisk.

- Der skal være en balance mellem handlingen og den konsekvens, handlingen har, og jeg er ikke overbevist om, at den er til stede i De Konservatives forslag, siger indfødsretsordfører Morten Dahlin.

Forslaget bliver hældt ned ad brættet hos Enhedslisten.

- Det er en blakket tankegang, at man skal være udelukket fra statsborgerskab, hvis man har begået en enkel kriminel handling i ungdommelig kådhed, siger indfødsretsordfører Peder Hvelplund.

