Politisk ordfører i De Konservative siger dagen efter Papes død, at det er for tidligt at tale om fremtiden.

De Konservative mistede deres formand lørdag, og under et døgn efter sætter partiets politiske ordfører ord på tabet.

I et interview med TV 2 News søndag morgen siger Mette Abildgaard, at hun håber på forståelse for, at det er for tidligt at sige noget om fremtiden i De Konservative.

- Nu skal vi hjælpe hinanden videre i fællesskab, og så skal vi nok finde ud af, hvad der skal ske.

Partiet er i chok, konstaterer hun. De kommende dage skal derfor bruges på at samle medarbejdere, hovedbestyrelsesmedlemmer og folketingsgruppe.

- I dag er der hidkaldt forskellige assistancer, som kan bistå de mennesker, der var til stede, men også de mennesker, der arbejdede meget tæt på ham.

- Vi er mange, som har brug for at tale med hinanden og måske også snakke med professionelle. Og det bliver der mulighed for i den kommende tid, siger Mette Abildgaard til TV 2 News.

Hun siger, at hvad der skal ske fremadrettet, finder partiet ud af "helt i Sørens ånd, hvilket betyder, at vi tager den tid, der skal til".

Søren Pape Poulsen blev pludselig ramt af en hjerneblødning midt under et hovedbestyrelsesmøde i partiet fredag eftermiddag. Lørdag døde han.

Det var Mette Abildgaard, som deltog i mødet, der ringede 112.

Til TV 2 News siger hun, at Pape nåede at fortælle om et interview, han havde givet om Donald Trump, samt lidt om ældrepolitik, før det blev tydeligt, at han havde det skidt. Så faldt han om.

- Jeg føler mig tryg ved, at vi ikke kunne have gjort andet eller mere i situationen.

- Så fulgte nogle frygtelige timer, og så modtog vi den frygtelige besked lørdag, siger hun.

Lørdag aften oplyste Michael Ziegler, der er næstformand hos De Konservative, at han er fungerende formand for partiet - men ikke fungerende politisk leder - efter Papes død.

Ifølge De Konservatives vedtægter er Ziegler som næstformand nu fungerende formand.

Pape var både partiformand og politisk leder. I teorien kan det godt være to forskellige personer. Det har også ved flere lejligheder tidligere været tilfældet.

Mette Abildgaard beskriver Pape som en stærk og moderne leder med mange bløde sider.

- Han smed hverken en ordfører eller en anden under bussen, hvis vi begik en fejl. Vi talte om tingene stille og roligt og kom videre i fællesskab.

Hun mener, det er "misvisende at udlægge det som en svaghed".

- Jeg synes, at det var en af hans allerstørste styrker og noget af det, Christiansborg har brug for meget mere af.

Abildgaard bliver flere gange spurgt til det seneste folketingsvalg i 2022, hvor De Konservative havde en hård valgkamp.

En række sager i medierne kostede Pape statsministerdrømmen, og partiet gik tilbage ved valget med to mandater.

- Nogle af de sager, der kørte i medierne, tog hårdt på ham, fordi han syntes, der var sider, som ikke blev fortalt.

- Men Søren blev ikke bitter af den grund. Han kæmpede videre. Han havde mod på mere og havde kampgejst, siger Abildgaard.

Ordføreren tror, at mange vil huske Søren Pape Poulsens jovialitet og skæve smil.

- Der var så mange finurligheder ved ham. Det vigtigste er, at den Søren man oplevede, var den Søren, han var. Der var ikke noget filter, ikke nogen facade.

- Det var bare Søren.

