Grænsen for topskat skal hæves i næste valgperiode, mener Konservative. Dansk Folkeparti afviser forslaget.

De Konservative vil hæve grænsen for topskat med 120.000 kroner i næste valgperiode.

Det oplyser partiformand Søren Pape Poulsen (K) i et interview med Børsen.

- For det første, fordi topskatten er en misundelsesskat. For det andet, fordi vi i det her land har brug for at få folk til at yde en ekstra indsats, så vi får alt det arbejde ud af det, vi overhovedet kan, siger han til Børsen.

Grænsen stiger i øjeblikket gradvist til 522.000 kroner i 2022. Ifølge beregninger fra den liberale tænketank Cepos kan grænsen hæves yderligere til 642.000 kroner, hvis der bliver brugt 2,8 milliarder kroner på tiltaget.

Det vil ifølge Cepos' beregninger betyde, at 200.000 danskere kan slippe for at betale topskat.

Der bliver imidlertid ingen krav om topskattelettelser for at indgå i et potentielt regeringssamarbejde efter valget. Det slår Søren Pape Poulsen fast.

Ifølge K-formanden vil tiltaget ikke kun kunne mærkes hos de rigeste danskere. Også "helt almindelige" danskere, der arbejder hårdt og gør en ekstra indsats kan drage fordel af topskattelettelser, mener han.

Men det argument køber Dansk Folkeparti ikke.

- Hvis der overhovedet er et råderum til det, og det ser vi umiddelbart ikke, så vil vi hellere kigge på, hvordan vi kan lette skatten i bunden end hæve grænsen for topskat, siger finansordfører René Christensen (DF) til Børsen.

I Liberal Alliance er man ifølge skatteordfører Joachim B. Olsen positiv over for forslaget. Venstre melder ud, at partiet endnu ikke vil pege på skatte lettelser i næste valgperiode.

/ritzau/