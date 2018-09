Det vil være en aflastning for de pårørende og give demente et mere aktivt liv, siger forening om K-forslag.

København. Alle kommuner bør tilbyde borgere med demens, der bor i eget hjem, en gratis gps.

Sådan lyder et forslag fra De Konservative, der mener, at det vil kunne forebygge, at demente farer vild og i værste fald dør af sult eller kulde.

- Det kan give øget livskvalitet for både mennesker med demens og de pårørende, siger sundhedsordfører Mette Abildgaard (K).

- Så kan man føle sig tryg ved, at man hurtigt finde dem igen, hvis de skulle vandre ud en sen aften uden at have fået jakke på.

Hun mener, at gps'er kan være med til at sikre, at borgeren kan blive længst muligt i eget hjem, hvilket er en konservativ mærkesag.

Landets kommuner har forskellig praksis for, om en gps til sporing af den demente anses for at være et hjælpemiddel. Hvis gps'en betragtes som et hjælpemiddel, stilles den gratis til rådighed.

Men andre kommuner opfordrer borgerne til selv at købe en gps, hvis de har brug for den. De Konservative foreslår, at der oprettes en pulje til gps'er, som kommunerne kan søge.

Det skal ikke være kommunens økonomi, der afgør, om den demente får tilbud om en gps, mener partiet.

I Alzheimerforeningen tager direktør Nis Peter Nissen positivt imod forslaget.

- Ganske mange af dem, der har en demenssygdom, vil opleve problemer med at orientere sig, siger han.

- Så risikerer man at blive væk. Vi har gennem tiden hørt rigtig mange triste historier om, at mennesker med demenssygdom har forvildet sig bort og ikke er blevet fundet i tide, siger Nis Peter Nissen.

Han hæfter sig ved, at forslaget kun handler om de demente, der er raske nok til at bo hjemme. På plejecentre er det en anden sag. Her frygter Alzheimerforeningen, at gps'er kan blive brugt som en undskyldning for at skære ned på personale.

De Konservative skønner, at deres forslag vil koste 17 millioner kroner det første år. Det er uklart, hvor mange demente der bliver væk hvert år. Tallet 1000 bliver nævnt mange steder, men det er ifølge Videnscenter for Demens meget usikkert.

Gps'er til sporing af demente fås i mange forskellige former. De koster fra et par tusinde kroner og opefter. Nogle kræver, at den demente husker at tage dem med som en form for taske. Andre har form som et armbåndsur eller er indbygget i en skosål.

/ritzau/