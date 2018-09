- Vi har med vores EU-politik og med de resultater, Bendt har skabt, faktisk ret godt fodfæste ude i det borgerlige Danmark. Det gør, at jeg er rimelig fortrøstningsfuld i forhold til, at vi også får mandatet næste gang, siger Pernille Weiss, nyvalgt EU-spidskandidat for De Konservative. Philip Davali/arkiv/Ritzau Scanpix