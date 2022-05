De Konservatives forsvarsordfører Niels Flemming Hansen trækker sig fra sin post.

Det sker, fordi Niels Flemming Hansen er medejer af skobutikkerne Holst Sko, der blandt andet sælger Ecco-sko.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad. Konservative bekræfter det også til B.T.

'Som mange nok ved, har ECCO besluttet ikke at trække sine aktiviteter i Rusland, hvilket berettiget har ført til stor kritik. Jeg er selv medejer af skobutikkerne Holst Sko, som har ECCO på nogle af hylderne,' forklarer Niels Flemming Hansen i en skriftlig udtalelse til Vejle Amts Folkeblad.

'Det har ført til, at der af Vejle Amts Folkeblad er blevet rejst tvivl om, hvor min loyalitet ligger, når jeg samtidig er forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti. Jeg har derfor efter aftale med min gruppeformand meddelt, at jeg ønsker at stoppe som forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti.'

Ecco udgør nemlig en så stor en del af skosalget i Holst Sko, at det vil betyde en reel fyring af medarbejderne, hvis mærket fjernes fra hylderne.

Niels Flemming Hansen har derfor taget initiativ til selv at donere sin egen andel af Ecco-salget.

Det vil være Rasmus Jarlov, der vil overtage posten efter Niels Flemming Hansen. Det bekræfter Konservatives presseafdeling ligeledes til B.T.

