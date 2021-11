Lige inden klokken et om natten er de sidste stemmer til dette års kommunalvalg talt op i Odense. Og ét valgresultat kan nu med sikkerhed slås fast med syvtommersøm.

Konservative Folkeparti er stormet frem i Odense.

»Det ser rigtig flot ud for De Konservative. Vi har haft et rigtig godt valg, og det er vi glade og stolte over« siger spidskandidaten for De Konservative i Odense Søren Windell til B.T.

Sammenlignet med valgresultaterne fra 2017 har Konservative med spidskandidat Søren Windell i spidsen formået at sikre sig en markant fremgang. Konservative har fået 18,5 procent af stemmerne i Odense.

Det er en fremgang på næsten ti procentpoint sammenlignet med kommunalvalget i 2017.

Med Konservatives markante fremgang har det betydet, at socialdemokratiet ikke har siddet helt lige så lunt i magtens stol, som det ellers var blevet forudset i flere meningsmålinger.

Den store fremgang hos Konservative er dog ikke nok til at vippe Socialdemokratiet af pinden som det største parti i Odense – og det til trods for en stor tilbagegang for partiet.

»Vi må sige tillykke til De Konservative med den fremgang, de har fået. Det er flot, og det må vi respektere. Men det ændrer ikke på, at uanset om der er mandater der skifter pladser, så er der en tydelig tendens til, at der er ét parti, som er det største i Odense. Og det er Socialdemokratiet,« siger Peter Rahbæk Juel i sin tale til socialdemokratiets valgfest i Studenterhuset i Odense.

For Socialdemokratiet har dette valg betydet en tilbagegang på over ti procentpoint.

Men Peter Rahbæk Juel (S) er stadig tilfreds med valget trod tilbagegangen.

»Jeg er glad for, at Socialdemokratiet har fået et godt valg. Det er ikke et historisk godt valg, men vi er stadig klart det største parti i Odense,« siger Peter Rahbæk Juel lige efter alle stemmerne er talt op.