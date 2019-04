Med en måned til valget til Europa-Parlamentet er De Konservatives spidskandidat kommet internt i modvind.

Det er ikke De Konservatives politik, at millioner af afrikanere kommer til Europa og Danmark.

Det slår flere profiler fra partiet fast, og de tager dermed afstand fra Pernille Weiss' melding om migranter fra Afrika.

Partiets spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget siger til Berlingske, at EU skal styrke samarbejdet med Afrika, så europæiske virksomheder nemmere kan tiltrække den fornødne arbejdskraft. Og at ti millioner migranter ikke skræmmer hende i den forbindelse.

Både politisk ordfører Mette Abildgaard (K) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) tager afstand fra den melding.

Det skriver de begge på Twitter.

- Jeg spildte kaffe ned ad mig selv i morges af ren forbløffelse over Pernille Weiss i @berlingske.

- Det er ikke @KonservativeDK politik. Vigtigt at have fokus på arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft, men ikke ved at få millioner af afrikanere til DK, skriver Mercado fredag morgen.

Torsdag aften, da Weiss' interview med Berlingske dukkede op, skrev Abildgaard:

- Lad mig slå helt fast: 10 mio. afrikanske migranter til Europa er ikke konservativ politik!

- Det indtryk får man desværre fra @WeissPernille i @berlingske i morgen. Vi har brug for arbejdskraft, men vi skal først og fremmest passe på Danmark!

/ritzau/