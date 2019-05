Ja til permanent grænsekontrol nu, siger Naser Khader. Det er ikke partiets politik, mener Pernille Weiss.

De to konservative profiler Naser Khader og Pernille Weiss er uenige om permanent grænsekontrol.

Mens udlændingeordfører Naser Khader kræver permanent grænsekontrol nu, er meldingen en anden fra partiets spidskandidat til europaparlamentsvalget, Pernille Weiss.

Der skal ikke indføres permanent grænsekontrol, mener hun.

- Vores politik er, at vi har en midlertidig grænsekontrol, fordi det er nødvendigt lige nu. Vi skal have de ydre grænser om EU til at fungere hurtigst muligt.

- Hurtigere end kommissionens plan, der siger 2027. Vi siger 2022, siger hun til Berlingske.

Debatten er kommet, efter at Venstre mandag meldte ud, at partiet vil indføre permanent grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Siden begyndelsen af 2016 har Danmark haft en midlertidig grænsekontrol.

Efter Venstres melding fra Venstre udtalte Khader:

- Vi skal have det indført nu, og så må vi samtidig arbejde for at reformere Schengen-samarbejdet. Men hvis vi skal vente på, at samarbejdet skal reformeres, kan der gå mange år, før det kan ske.

Weiss holder fast i, at De Konservative ikke ønsker en permanent grænsekontrol.

- Ordet "permanent" har en klang af, at vi skal opgive, at de ydre grænser kommer til at fungere. Og der er vi jo slet ikke. Vi er i gang med at få dem udbygget og få dem til at fungere, siger Weiss.

Ud over den permanente grænsekontrol vil Venstre arbejde for, at det også bliver muligt at foretage kontrol af biler, der rejser ud af Danmark.

Desuden vil Venstre investere 50 millioner kroner i ny overvågningsteknologi i form af sensorer og droner, der kan supplere og til dels erstatte noget af det mandskab, der lige nu står for kontrollen.

/ritzau/