Regeringens forslag til yderligere genåbning af det danske samfund mødes med hovedrysten hos De Konservative.

»Det er slet ikke en tilstrækkelig genåbning. Vi er ikke tilfredse med udspillet,« siger De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, og fortsætter:

»Vi står et meget gunstigt sted i dag. Vi har vaccineret et meget stort antal danskere i risikogruppen, mange danskere har været ramte af sygdommen og har antistoffer, og vi har en meget stor testkapacitet. Vi mener simpelthen, at der bør åbnes meget mere,« siger Per Larsen.

Tidligere torsdag blev nye beregninger fra Statens Serum Institut for flere genåbningsscenarier lækket til flere medier. Også B.T. er i besiddelse af dokumenterne, som vil spille en central rolle ved eftermiddagens forhandlinger.

De i alt fire scenarier indeholder alle lempelser i forsamlingsforbuddet. Her vil man kunne samle sig indendørs op til 10 personer. Udendørs bliver det 20 personer.

Der vil – ifølge udspillet – også i vidt omfang åbnes op for udendørsservering. Ligeledes vil museer, kunsthaller og biblioteker genåbnes.

Men i modsætning til mange partiers ønske, så åbnes der ikke fuldt og helt op for grundskolen. I flere scenarier vil der blot være 50 procent indendørs undervisning og 50 procent udendørs. Dog kan der i nogle regioner være tale om 80 procent indendørs og 20 procent indendørs.

»Det er ikke tilfredsstillende, at skolerne ikke genåbner helt i dette udspil,« siger Per Larsen og fortsætter:

Her ses SSIs fire scenarier, som der er regnet på. Vis mere Her ses SSIs fire scenarier, som der er regnet på.

»Vi mener, at skolen skal åbnes helt og fuldt op uden restriktioner. Vi ved jo, at vores skolebørn er nogle af dem, som har været hårdest ramt af epidemien,« siger han.

»Tag for eksempel Holstebro. Der er 57.000 indbyggere. De har cirka ti smittede med corona. Det giver ikke mening, at deres skolebørn ikke får en helt normal undervisning igen med det samme,« siger han.

Per Larsen kalder også lempelsen af forsamlingsforbuddet for meget beskedent. Også det er utilfredsstillende, mener han.

»Det er skuffende. Om man er sammen i et noget større antal udendørs gør næsten ingen forskel. Det mener jeg også gælder indendørs, hvis man holder afstand, bruger håndsprit og tænker sig om,« siger Per Larsen.

»Vi skal også huske, at vi har sæsonen med os. Derfor vil flere naturligt mødes udendørs og færre indendørs,« siger han.

Konservative mener ligeledes også, at erhvervslivet i vidt omfang også kan åbne mere op, end der er lagt op til. Derudover gerne mere idræt for voksne, samt fitnesscentre.