Odense er én af de kommuner i hele landet, hvor der er absolut flest ledige – og det huer ikke Det Konservative Folkeparti.

De seneste år er ledigheden i Odense ellers faldet, men Odense ligger med en ledighedsprocent på 4,3 stadig et godt stykke fra landsgennemsnittet på 3,6 procent.

Og derfor mener De Konservative, at ledige bør henvises til et job – selv hvis de er overkvalificerede til det pågældende job.

»Jobcenteret i Odense anviser i dag ikke job til jobparate ledige. Denne praksis skal ændres,« skriver partiet i deres forslag og fortsætter:

»Jobcenteret skal anvise jobparate ledige et job senest tre måneder efter første ledighedsdag. Kvalifikationerne til jobbet skal naturligvis ikke ligge udover, hvad den ledige kan bestride, men der må gerne være tale om et job, som den ledige er overkvalificeret til.«

Det vigtigste for de konservative er altså, at jobparate ledige kommer hurtigt i job.

Men blot at henvise ledige til et job er ikke vejen frem, hvis man spørger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF). Det ønsker virksomhederne i Odense nemlig slet ikke. De modtager hellere en motiveret ansøgning frem for en ledig, som er blevet henvist til et job.

»I en tid, hvor flere og flere brancher har svært ved at skaffe den rette arbejdskraft, så arbejder jobcenteret benhårdt på, at de odenseanske ledige får glæde af de jobmuligheder, der opstår. For at det lykkes, er en tæt dialog med virksomhederne helt afgørende,« siger Brian Dybro om den stadigt høje ledighed i Odense.

I Københavns Kommune kører man samme model som i Odense og henviser altså ikke ledige til specifikke job. Jobcentrene har i stedet lavet løsere aftaler med ledige.

Og det er altså det, som Det Konservative Folkeparti vil lave om på i fremtiden i Odense.

Og hvis det ikke er muligt at henvise den ledige til et job, så skal den i stedet henvises til et nyttejob.

»Anvisning til et nyttejob vil i sammenligning med ikke at have et job styrke den lediges tilknytning til arbejdsmarkedet samt de sociale kompetencer, hvilket vil øge den lediges jobmuligheder,« afslutter partiet, som ønsker, at det bliver taget op på byrådets dagsorden »hurtigst muligt«.