Tilbage i 2016 trak K tæppet væk under Eva Kjer Hansen, der nu vender tilbage som minister.

København. Tilliden til ministeren var væk. Og det i en sådan grad, at hun slet ikke ville kunne fortsætte i regeringen, heller ikke på en anden post.

Sådan lød den klare melding fra De Konservative i februar 2016, da partiet trak opbakningen til daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V).

Men nu er Eva Kjer Hansen tilbage i regeringen som minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde.

Og det sker med lykønskninger fra De Konservative, gør ledende K-politikere, blandt andre gruppeformand Mette Abildgaard, klart på Twitter.

- Vi konservative ønsker naturligvis også Eva Kjer Hansen tillykke med ministerposten - og lader fortid være fortid. For den bliver vi næppe enige om, skriver Abildgaard.

Årsagen til, at De Konservative dengang trak tæppet væk under Eva Kjer, var en strid om tallene, der lå til grund for regeringens landbrugspakke. De var misvisende, mente K. Men det ville Eva Kjer ikke erkende.

/ritzau/