Konservative kræver, at Trine Bramsen træder af som forsvarsminister.

Det skriver Marcus Knuth, der er udenrigsordfører hos Konservative, i en kommentar hos Berlingske.

Det gør de, fordi de mener, at Danmark ikke er tjent med en minister, der tager til vælgermøde på Ærø for at tale om sæler, på samme dag som Taleban løb Kabul over ende.

'Man skulle næsten tro, at Trine Bramsen ikke forstår, hvor meget vores danske soldater og civile har ofret i Afghanistan gennem de seneste 20 år,' lyder det.

Da Taleban i midten af august generobrede magten i Afghanistan, opstod der med pludselig en akut situation, hvor rigtig mange skulle evakueres under yderst vanskellige og farlige forudsætninger.

Og selvom det kan lyde som en presserende opgave for forsvarsministeren, så var hun i den weekend taget til koncert og senere til Ærø, hvor hun besøgte Navigationsskolen, den lokale partiforening og også tog en snak med de lokale om sæler.